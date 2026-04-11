En el marco de su agenda territorial, el senador provincial Alcides Calvo visitó la ciudad de Frontera, donde recorrió la vecinal del barrio Villani junto a la ingeniera Bárbara Chivallero.
Calvo recorrió el barrio Villani en Frontera y respaldó el trabajo de la vecinal
En una visita de Alcides Calvo y su equipo de trabajo, al centro vecinal de barrio Villani en la ciudad de Frontera, se compartió un espacio de diálogo y recorrida de las obras en ejecución, con la comisión vecinal y autoridades locales.
La actividad contó además con la participación del intendente local Oscar Martínez y los concejales Nicolás Palomeque y Oscar Huerta, quienes acompañaron la recorrida por uno de los espacios comunitarios más activos de la ciudad.
La comitiva fue recibida por la Comisión Vecinal, encabezada por Enrique Dundo, junto a integrantes de la institución.
Diálogo y necesidades del barrio
Durante la visita se generó un espacio de intercambio en el que se abordaron distintas problemáticas y proyectos vinculados al desarrollo del barrio. Entre los temas centrales, se destacó la necesidad de avanzar con obras pendientes que permitan concretar la inauguración formal del edificio vecinal.
Asimismo, se puso en valor el rol de las vecinales como actores clave en la promoción de actividades culturales, deportivas y sociales, fundamentales para la integración y el fortalecimiento del tejido comunitario.
En este contexto, Calvo comprometió su acompañamiento y gestión para avanzar en las demandas planteadas por la institución.
Apoyo institucional y fortalecimiento comunitario
En el marco de la recorrida, el senador realizó la entrega de una ayuda institucional destinada al Centro Vecinal Villani, que será utilizada para la adquisición de mobiliario, contribuyendo así a mejorar las condiciones del espacio.
La asistencia forma parte de una política orientada a fortalecer a las instituciones intermedias, consideradas pilares en la organización social de las comunidades.
Tras la actividad, Calvo destacó el trabajo de la comisión vecinal y el valor del espacio en construcción: “Es muy gratificante ver cómo se pone en valor el edificio vecinal, un lugar que se transforma en un punto de encuentro para la comunidad, con actividades de capacitación, formación laboral y eventos sociales”.
El legislador remarcó además la importancia de este tipo de recorridas: “Estas visitas nos permiten escuchar de primera mano las necesidades, iniciativas y proyectos de cada institución del departamento Castellanos, y trabajar en conjunto para brindar herramientas que impulsen su desarrollo”.
En esa línea, la jornada en barrio Villani dejó como saldo no solo el respaldo institucional, sino también el fortalecimiento del vínculo entre el Estado y las organizaciones comunitarias, en un esquema que apuesta al crecimiento desde lo local.