Actividad legislativa

Calvo recorrió el barrio Villani en Frontera y respaldó el trabajo de la vecinal

En una visita de Alcides Calvo y su equipo de trabajo, al centro vecinal de barrio Villani en la ciudad de Frontera, se compartió un espacio de diálogo y recorrida de las obras en ejecución, con la comisión vecinal y autoridades locales.