Senado

Una ley en debate procura cuidar la salud emocional en las escuelas secundarias de Santa Fe

El proyecto está en discusión desde mucho antes de los trágicos sucesos de San Cristóbal. Plantea un "Programa de Escucha y Acompañamiento" que sume psicólogos, psicopedagogos y licenciados en trabajo social a los planteles de las escuelas, con foco en la convivencia.