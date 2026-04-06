Este lunes pasadas las 14 horas se realizó una conferencia de prensa en la Sala Auditorio de la Casa de Gobierno de Santa Fe en el marco de novedades en la investigación de lo ocurrido en la Escuela N° 40 Mariano Moreno de San Cristóbal.
Conferencia oficial
El nuevo detenido por la tragedia de San Cristóbal es un menor punible
El gobierno de Santa Fe brindó detalles este lunes por la siesta respecto al nuevo episodio en torno al caso ocurrido en la Escuela N° 40 Mariano Moreno hace exactamente una semana.
Director provincial de Investigaciones Criminales de la provincia de Santa Fe, Rolando Galfrascoli. Crédito: Gobierno de la provincia
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A una semana de la tragedia que provocó la muerte de un adolescente de 13 años luego del ataque con arma de fuego efectuado por otro joven de 15, se presentaron avances oficiales en la causa.
Con el director provincial de Investigaciones Criminales de la provincia de Santa Fe, Rolando Galfrascoli, al frente del comunicado, afirmaron que el detenido es una persona menor de edad punible. Reservaron la edad y otros detalles de su identidad.
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