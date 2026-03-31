Calvo acompañó la presentación de la antología "Santafesinas que inspiran"

El Senador Provincial Alcides Calvo junto a la Ing. Bárbara Chivallero participaron de la presentación de la antología “Santafesinas que Inspiran”, una propuesta que reúne relatos seleccionados del II Concurso Literario Provincial Eufrasia Cabral.
Durante la jornada se realizó la presentación de la obra literaria y la entrega de reconocimientos a los autores y autoras de los textos y poemas que la componen, resaltando el valor de las historias que reflejan la identidad y el compromiso de las comunidades santafesinas.
El Senador Provincial Alcides Calvo junto a la Ing. Bárbara Chivallero participaron de la presentación de la antología “Santafesinas que Inspiran”, una propuesta que reúne relatos seleccionados del II Concurso Literario Provincial Eufrasia Cabral.
En el marco del mes de la Mujer, impulsada por el Gobierno de la Provincia de Santa Fe y el Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano a través de la Secretaría de Mujeres, Género y Diversidad, donde se hizo entrega de reconocimientos a las autoras y los autores seleccionados para formar parte de esta obra colectiva.
Durante la actividad en la que se desarrolló en el Centro Cultural La Josefa de la Ciudad de Santa Fe, Calvo puso en valor la destacada participación de escritores y escritoras del Departamento Castellanos, quienes aportaron sus miradas, experiencias y relatos a esta iniciativa cultural.
Entre ellos, se reconoció a Laura Ludueña, de la ciudad de Rafaela, autora de “Gringas Santafesinas: Las Fundadoras de lo Invisible”, a María José Platini de la localidad de Ramona como autora de “Las vidas que contamos: dejando la piel”; y Maximiliano Ariel Depetris, de la misma localidad, autor de “Marta es una gran mujer”.
Calvo expresó que es un orgullo acompañar este tipo de iniciativas que ponen en valor las historias de los escritores y escritoras de la provincia de Santa Fe, .
"Cada uno de estos relatos refleja el compromiso, la sensibilidad, la historia y la identidad de nuestras comunidades, quiero destacar especialmente y felicitar a los autores y autoras del Departamento Castellanos como son, Laura, Maria Jose y Maximiliano que representan con enorme calidad y compromiso lo que somos como región, como Departamento".
"Estas propuestas no solo promueven la cultura, el arte y la literatura, sino que también fortalecen el reconocimiento y la igualdad en toda la Provincia, una forma en la que todos pueden manifestarse, destacándose el enorme caudal que tenemos e esta materia en el Departamento Castellanos”.