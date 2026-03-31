Departamento Castellanos

Calvo acompañó la presentación de la antología "Santafesinas que inspiran"

Durante la jornada se realizó la presentación de la obra literaria y la entrega de reconocimientos a los autores y autoras de los textos y poemas que la componen, resaltando el valor de las historias que reflejan la identidad y el compromiso de las comunidades santafesinas.