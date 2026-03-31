"Plenilunio en el Cementerio": una propuesta fotográfica para redescubrir el patrimonio de Esperanza

La ciudad de Esperanza será escenario de una experiencia cultural singular que combina arte, historia y patrimonio.
Bajo la luz de la luna llena, Esperanza propone una experiencia fotográfica única en el Cementerio Municipal, destinada a revalorizar su patrimonio histórico, cultural y arquitectónico.
La ciudad de Esperanza será escenario de una experiencia cultural singular que combina arte, historia y patrimonio.
Se trata de “Plenilunio en el Cementerio”, una convocatoria impulsada por la Municipalidad local que invita a fotógrafos, tanto aficionados como profesionales, a capturar la esencia del Cementerio Municipal bajo la luz de la luna llena.
La actividad se desarrollará el miércoles 1 de abril, entre las 19 y las 21:30, en un entorno especialmente preparado para resaltar el valor arquitectónico, histórico y simbólico de este espacio.
La iniciativa apunta a revalorizar el cementerio no solo como lugar de memoria, sino también como un sitio de interés cultural y artístico.
El evento forma parte de una propuesta más amplia promovida por la Red de Cementerios Municipales de la provincia de Santa Fe, en articulación con la Secretaría de Turismo provincial.
A nivel local, la organización está a cargo de distintas áreas del municipio, entre ellas las Secretarías de Innovación y Desarrollo Económico, Cultura y Educación, y Ambiente y Servicios Públicos.
Durante la jornada, los participantes podrán realizar registros fotográficos que aborden distintas temáticas vinculadas al patrimonio.
Entre ellas, se destacan los aspectos arquitectónicos —como panteones y esculturas en mármol de Carrara— y los elementos histórico-culturales, incluyendo tumbas de personalidades relevantes de la vida política, social y cultural de la ciudad.
Uno de los principales atractivos de la propuesta es que las obras seleccionadas formarán parte de una muestra fotográfica itinerante.
Esta exposición recorrerá distintas localidades de la provincia y del país, con el objetivo de difundir el patrimonio de Esperanza y promover nuevas miradas sobre estos espacios.
La selección estará a cargo de un jurado integrado por representantes de áreas municipales vinculadas al turismo y la cultura, junto a referentes de la comunidad con trayectoria en fotografía y miembros de la Comisión Municipal de Defensa del Patrimonio Arquitectónico y Cultural Local.
La convocatoria está dirigida a personas mayores de edad residentes en Esperanza, sin distinción entre fotógrafos profesionales o aficionados. La participación es gratuita, aunque con cupos limitados, por lo que se requiere inscripción previa a través de un formulario online.
En caso de condiciones climáticas adversas, la actividad será suspendida y reprogramada, informándose oportunamente una nueva fecha.
Con esta propuesta, Esperanza busca no solo fomentar la expresión artística, sino también fortalecer el vínculo de la comunidad con su historia y su patrimonio, invitando a redescubrir espacios cargados de memoria desde una perspectiva creativa y contemporánea.