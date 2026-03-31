#HOY:

San Cristóbal
Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Colón
Unión
Astronomía

Qué es la Luna Rosa y cuándo se podrá ver en abril 2026

El fenómeno coincidirá con el inicio del mes y alcanzará su punto máximo durante el día, aunque podrá apreciarse mejor al atardecer y durante la madrugada siguiente.

La llamada "luna rosa" será visible durante toda la madrugada.La llamada "luna rosa" será visible durante toda la madrugada.
Seguinos en
Por: 

El calendario astronómico de 2026 marcará un inicio de abril especial para quienes disfrutan de observar el cielo. Este miércoles 1° se producirá la Luna llena, un evento que se destacará por coincidir con el comienzo del mes, algo poco habitual en el ciclo lunar.

Mirá tambiénVideo: así se vio el Blue Jet, el inusual rayo azul que iluminó el cielo de Tucumán

Este fenómeno ocurre cuando la cara visible de la Luna recibe de forma completa la luz del Sol. Dado que su ciclo dura aproximadamente 28 días y no se ajusta al calendario mensual, su aparición en el primer día del mes resulta llamativa y facilita su seguimiento.

Cómo verla en Argentina

En Argentina, la fase llena se producirá el miércoles 1° de abril a las 23:23. Sin embargo, al tratarse de un horario con luz solar, no será el mejor momento para observarla.

Para disfrutarla con mayor claridad, se recomienda:

  • La salida de la Luna, cerca de las 18:50 del mismo miércoles
  • La madrugada del jueves, cuando alcanzará su punto más alto en el cielo
  • Estas franjas horarias permitirán apreciarla en todo su esplendor.
La llamada Luna Rosa no cambia de color.La llamada Luna Rosa no cambia de color.

Por qué se la llama “Luna Rosa”

El nombre puede generar confusión, ya que el satélite no cambiará de color. La denominación tiene un origen cultural vinculado a pueblos originarios de América del Norte.

Se relaciona con la floración de la Phlox subulata, una planta silvestre de tonos rosados que cubre grandes superficies durante la primavera en el hemisferio norte. Por eso, esta Luna llena funciona como una referencia temporal de los cambios estacionales.

Aunque en el hemisferio sur se transite el otoño, la nomenclatura se mantiene a nivel global.

La Luna llena iluminará el cielo de abril.La Luna llena iluminará el cielo de abril.

Creencias y significados asociados

Más allá de la explicación científica, la Luna llena suele despertar interés por su supuesta influencia en la vida cotidiana. Algunas creencias la vinculan con variaciones en el estado de ánimo o procesos biológicos.

Desde la astrología, se interpreta como un momento de máxima intensidad energética, propicio para cerrar ciclos, reflexionar y encarar nuevas etapas.

Un año con varios eventos astronómicos

El 2026 será especialmente atractivo para los aficionados a la astronomía. De acuerdo con el Servicio de Hidrografía Naval, el calendario incluye cuatro eclipses.

Entre ellos, ya se registraron un eclipse solar anular en febrero y un eclipse lunar total el 3 de marzo, conocido como “Luna de sangre”. Además, se esperan otros dos fenómenos —uno solar y otro lunar— durante el segundo semestre.

Seguinos en
Sobre el Autor

#TEMAS:
Ciencia
Argentina
NASA

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro