Qué es la Luna Rosa y cuándo se podrá ver en abril 2026

El calendario astronómico de 2026 marcará un inicio de abril especial para quienes disfrutan de observar el cielo. Este miércoles 1° se producirá la Luna llena, un evento que se destacará por coincidir con el comienzo del mes, algo poco habitual en el ciclo lunar.
Este fenómeno ocurre cuando la cara visible de la Luna recibe de forma completa la luz del Sol. Dado que su ciclo dura aproximadamente 28 días y no se ajusta al calendario mensual, su aparición en el primer día del mes resulta llamativa y facilita su seguimiento.
Cómoverla enArgentina
En Argentina, la fase llena se producirá el miércoles 1° de abril a las 23:23. Sin embargo, al tratarse de un horario con luz solar, no será el mejor momento para observarla.
Para disfrutarla con mayor claridad, se recomienda:
La salida de la Luna, cerca de las 18:50 del mismo miércoles
La madrugada del jueves, cuando alcanzará su punto más alto en el cielo
Estas franjas horarias permitirán apreciarla en todo su esplendor.
La llamada Luna Rosa no cambia de color.
Por qué se lallama “Luna Rosa”
El nombre puede generar confusión, ya que el satélite no cambiará de color. La denominación tiene un origen cultural vinculado a pueblos originarios de América del Norte.
Se relaciona con la floración de la Phlox subulata, una planta silvestre de tonos rosados que cubre grandes superficies durante la primavera en el hemisferio norte. Por eso, esta Luna llena funciona como una referencia temporal de los cambios estacionales.
Aunque en el hemisferio sur se transite el otoño, la nomenclatura se mantiene a nivel global.
La Luna llena iluminará el cielo de abril.
Creencias ysignificadosasociados
Más allá de la explicación científica, la Luna llena suele despertar interés por su supuesta influencia en la vida cotidiana. Algunas creencias la vinculan con variaciones en el estado de ánimo o procesos biológicos.
Desde la astrología, se interpreta como un momento de máxima intensidad energética, propicio para cerrar ciclos, reflexionar y encarar nuevas etapas.
Un año con varios eventos astronómicos
El 2026 será especialmente atractivo para los aficionados a la astronomía. De acuerdo con el Servicio de Hidrografía Naval, el calendario incluye cuatro eclipses.
Entre ellos, ya se registraron un eclipse solar anular en febrero y un eclipse lunar total el 3 de marzo, conocido como “Luna de sangre”. Además, se esperan otros dos fenómenos —uno solar y otro lunar— durante el segundo semestre.