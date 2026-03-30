Evento eléctrico

Video: así se vio el Blue Jet, el inusual rayo azul que iluminó el cielo de Tucumán

Durante la noche del domingo, en Tucumán, se registró un fenómeno atmosférico poco común en medio de una tormenta intensa. La escena fue captada por testigos y generó asombro por su rareza y relevancia para la investigación meteorológica.