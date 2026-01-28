Una foto única: captaron a un paracaidista cayendo justo frente al Sol

Una increíble imagen tomada en los cielos de Dubái dejó boquiabiertos a usuarios de todo el mundo. El astrofotógrafo estadounidense Andrew McCarthy, logró retratar a un paracaidista mientras descendía en caída libre justo frente al disco solar, durante el amanecer. El resultado fue una postal única, que mezcla destreza técnica y sincronización perfecta.
Una foto única. Crédito: Andrew McCarthy.
Una imagen buscada durante meses
Andrew McCarthy, aficionado a la astrofotografía y popular en redes por sus tomas del espacio y fenómenos celestes, explicó que la imagen fue el resultado de una planificación meticulosa. Con un teleobjetivo de largo alcance y una cámara adaptada para capturar el Sol de forma segura, esperó el momento preciso en que el paracaidista —parte de una rutina planificada— se alineaba con el disco solar.
El objetivo era claro pero extremadamente difícil: capturar el instante en que un paracaidista atraviesa la imagen del Sol en el horizonte, sin que la sobreexposición arruine el encuadre. Para lograrlo, McCarthy utilizó una cámara con teleobjetivo desde más de 6 kilómetros de distancia, apoyado en cálculos astronómicos, GPS y condiciones climáticas óptimas.
La sesión tuvo lugar durante el amanecer, un momento ideal por la baja intensidad del sol y la visibilidad atmosférica. “La coordinación con los paracaidistas fue fundamental”, explicó McCarthy. "Solo había una ventana de unos segundos en la que la trayectoria coincidía con el disco solar. Si el salto se hacía demasiado tarde o muy temprano, perdíamos la alineación”.
La fotografía muestra al paracaidista descendiendo con el cuerpo en posición recta, delineado en negro frente a un sol anaranjado. La imagen fue tomada en modo ráfaga y luego seleccionada cuidadosamente. “Fue como atrapar un eclipse humano”, escribió el fotógrafo.
El posteo de Andrew McCarthy en X.
Viral en redes
Tras publicar la foto en su cuenta de Instagram, Andrew McCarthy recibió miles de reacciones, comentarios y compartidas. La imagen fue destacada en medios internacionales y celebrada tanto por fotógrafos profesionales como por amantes del deporte extremo. En tiempos de inteligencia artificial, la captura de una escena tan precisa de forma 100% real cobra aún más valor.
Más allá del impacto visual, la fotografía también fue celebrada por su valor simbólico: la alineación exacta entre el cuerpo humano y el astro rey evoca temas como la pequeñez del ser humano frente al universo, la búsqueda de lo sublime y la armonía entre naturaleza y tecnología.
Para muchos, la imagen resume el cruce perfecto entre arte, ciencia y deporte extremo, capturado en una milésima de segundo.
La imagen del paracaidista recortado frente al Sol no solo es una proeza técnica, sino también un recordatorio del poder del trabajo en equipo, la paciencia y la belleza natural. En medio del desierto y la tecnología, Dubái vuelve a ser escenario de un momento que parece de otro planeta.