Murió Gladys West, la matemática clave en la creación del GPS

En el universo del desarrollo tecnológico existen figuras poco conocidas por el gran público, pero fundamentales para innovaciones que hoy forman parte de la vida cotidiana. Una de ellas fue la doctora Gladys West, matemática estadounidense y pieza clave en la creación del sistema de posicionamiento global (GPS), quien murió a los 95 años.
La noticia de su fallecimiento fue confirmada a través de un mensaje publicado en su cuenta oficial en la red social X, donde su familia destacó su legado científico y humano, y agradeció las muestras de afecto recibidas.
Gladys West nació en 1930 en un condado rural del estado de Virginia, en la costa este de Estados Unidos. En un contexto marcado por la segregación racial y las restricciones para que personas negras accedieran a la educación superior, logró abrirse camino gracias a su talento académico.
Cursó estudios en el Virginia State College —hoy Virginia State University—, donde se graduó como licenciada en Matemáticas. Años más tarde, completó su formación con un doctorado, un logro poco frecuente para mujeres afroamericanas de su generación.
En 1956 fue incorporada al Naval Surface Warfare Center Dahlgren Division, un centro de investigación de la Marina estadounidense. Allí comenzó una carrera que se extendería por más de cuatro décadas y que resultaría decisiva para el desarrollo de tecnologías satelitales de alta precisión.
Las contribuciones de West ayudaron a dar forma al GPS.
El trabajo científico quedio origen al GPS
Durante las décadas de 1970 y 1980, West concentró su labor en el desarrollo de modelos matemáticos capaces de describir con extrema exactitud la forma de la Tierra. Su trabajo se basó en el análisis de grandes volúmenes de datos satelitales y en cálculos complejos que permitieron mejorar la precisión de las mediciones geodésicas.
Estos modelos se transformaron en la base técnica del sistema de posicionamiento global, conocido mundialmente como GPS. Gracias a esas investigaciones, fue posible determinar ubicaciones exactas sobre la superficie terrestre, un avance que primero tuvo aplicaciones militares y luego se expandió a la vida civil.
West se jubiló en 1998, tras más de 40 años de trabajo continuo en el centro de investigación naval, dejando un legado científico que seguiría creciendo en impacto con el paso del tiempo.
Murió a los 95 años Gladys West, la creadora del GPS
Reconocimiento tardíoy legado duradero
Aunque sus aportes fueron decisivos, el reconocimiento público a Gladys West llegó muchos años después. En 2018 fue incorporada al Salón de la Fama de los Pioneros del Espacio y los Misiles de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, un homenaje a su contribución al avance científico y tecnológico.
Hoy, el GPS es una herramienta indispensable en múltiples ámbitos. Más allá de su uso cotidiano en aplicaciones como Google Maps o Waze, resulta clave para la aviación, la navegación marítima, la logística, la agricultura de precisión y diversas actividades industriales y recreativas.
El trabajo de West permitió que esa tecnología alcanzara niveles de exactitud impensados décadas atrás, y su impacto continúa expandiéndose con cada nueva aplicación que depende de la localización satelital.
La muerte de Gladys West marca el adiós a una científica fundamental, cuya tarea silenciosa ayudó a transformar la manera en que el mundo se orienta, se mueve y se conecta.