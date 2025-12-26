Tenía 65 años

Murió Perry Bamonte, guitarrista y tecladista histórico de The Cure

El músico londinense, pieza fundamental del sonido de la banda, falleció tras una breve enfermedad, dejando un vacío en la escena musical internacional. La emotiva despedida de los integrantes y el homenaje de sus seguidores reflejan la profunda influencia de su música en el rock alternativo mundial.