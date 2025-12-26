Murió Perry Bamonte, guitarrista y tecladista histórico de The Cure
El músico londinense, pieza fundamental del sonido de la banda, falleció tras una breve enfermedad, dejando un vacío en la escena musical internacional. La emotiva despedida de los integrantes y el homenaje de sus seguidores reflejan la profunda influencia de su música en el rock alternativo mundial.
La legendaria banda británica The Cure confirmó este viernes el fallecimiento de Perry Bamonte, su guitarrista y tecladista, a los 65 años. Bamonte murió durante las fiestas navideñas tras una breve enfermedad, dejando una marca indeleble en la historia de la agrupación y en la memoria de sus seguidores, donde brilló tanto en Europa como en América Latina.
“Tranquilo, intenso, intuitivo, constante y sumamente creativo, 'Teddy' fue una parte cálida y vital de la historia de The Cure”, decía el homenaje de la banda. “Nuestros pensamientos y condolencias están con toda su familia. Lo extrañaremos muchísimo”.
Perry Archangelo Bamonte, nacido en Londres el 3 de septiembre de 1960, se convirtió en una pieza clave del sonido de The Cure. Ingresó al entorno del grupo en 1984 como asistente técnico y pronto demostró su talento, lo que lo llevó a convertirse en miembro oficial en 1990, aportando en guitarra, teclados y bajo.
Durante su primera etapa con la banda, participó en discos esenciales como Wish, Wild Mood Swings y Bloodflowers, y se consolidó como un creador versátil en un grupo que marcó varias generaciones del rock alternativo.
El paso por Argentina
En noviembre de 2023, The Cure regresó a la Argentina tras más de una década y fue uno de los principales protagonistas del Primavera Sound Buenos Aires, realizado en el Parque Sarmiento de la ciudad de Buenos Aires.
El sábado 27 de noviembre del 2023 la mítica banda británica cerró la primera jornada del festival ante más de 55.000 espectadores, entre fanáticos argentinos y visitantes internacionales, con un repertorio que repasó clásicos de su extensa trayectoria.
En el escenario, acompañado por Robert Smith, Simon Gallup y Jason Cooper, Bamonte aportó su presencia tanto en teclados como en guitarras, acompañando la puesta en escena junto a Reeves Gabrels y otros músicos de la gira.
La crónica del festival destacó la conexión con el público local, con Smith vistiendo una remera con motivos argentinos y la multitud coreando temas emblemáticos como Pictures of You y Just Like Heaven, símbolos de la emotiva visita de la banda al país.
Salida, regreso y últimos años de su carrera
Bamonte dejó The Cure en 2005 cuando la banda reformó su formación. No obstante, mantuvo vínculos estrechos con sus colegas y fue parte de la ceremonia de ingreso al Rock & Roll Hall of Fame en 2019.
Volvió a integrarse oficialmente en 2022 para la gira Shows Of A Lost World, con la que actuó en decenas de conciertos alrededor del mundo hasta 2024.
La despedida de la banda y el impacto global
En el comunicado oficial de The Cure lamentó profundamente la pérdida de Bamonte, describiéndolo como una “parte cálida y vital” de la historia del grupo y expresando condolencias a su familia y amigos.
Robert Smith, Simon Gallup, Perry Bamonte, Jason Cooper y Roger O'Donnell.
Su partida durante las fiestas navideñas generó una ola de homenajes de fanáticos y músicos en todo el mundo, que recordaron su estilo único y su aportación a una carrera musical que abarcó más de cuatro décadas.
Legado musical e influencia
La influencia de Bamonte en The Cure y en el rock alternativo es indiscutible. Su versatilidad como instrumentista y su sensibilidad artística contribuyeron a la identidad sonora de la banda en distintas épocas, desde los himnos de los años 90 hasta los recitales multitudinarios que ofrecieron en ciudades como Buenos Aires.
Con la partida de Perry Bamonte, la música contemporánea pierde a uno de sus creadores más respetados. Su legado perdurará en cada acorde y en el recuerdo de miles de seguidores que celebraron su arte en conciertos inolvidables, especialmente durante su visita a la Argentina, un momento que quedó grabado en los anales del rock local e internacional.