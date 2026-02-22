Alineación de seis planetas: cuándo verla desde Argentina y cómo observar el fenómeno

El cielo nocturno ofrecerá a fines de febrero un espectáculo poco frecuente: la alineación de seis planetas del sistema solar, un fenómeno que podrá apreciarse desde Argentina y otros puntos del mundo con condiciones relativamente simples de observación.
La fecha clave será el viernes 28 de febrero, cuando varios astros coincidirán en la misma región del firmamento, generando un efecto visual conocido como “desfile planetario”.
La alineación podrá observarse durante varios días,
Cuándo y cómo se verá el fenómeno
Aunque la alineación podrá observarse durante varios días, el momento más destacado se concentrará alrededor del 28 de febrero. Durante esa jornada, los planetas se ubicarán en una misma franja del cielo desde la perspectiva terrestre, lo que permitirá verlos agrupados poco después del atardecer.
En Argentina, especialistas señalan que el horario ideal será entre 30 y 60 minutos después de la puesta del sol, cuando el cielo aún conserva algo de luminosidad pero permite distinguir con claridad los astros más brillantes.
La franja horaria exacta dependerá de la ubicación geográfica, pero en gran parte del país se estima que el mejor momento se ubicará entre las 20:30 y las 21:30.
El fenómeno, sin embargo, no se limita a una única noche. La alineación será perceptible desde la segunda mitad del mes y hasta comienzos de marzo, aunque el 28 marcará el punto más destacado por la mayor concentración de planetas visibles en el cielo.
Alineación de seis planetas del sistema solar
Qué planetas participarán y cuáles se verán mejor
Durante el evento se alinearán Mercurio, Venus, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. No todos podrán observarse de la misma manera: algunos serán visibles a simple vista, mientras que otros requerirán instrumentos ópticos.
Los más brillantes serán Venus y Júpiter, que suelen destacarse con facilidad incluso en cielos urbanos. Mercurio y Saturno también podrán verse sin telescopio, aunque con menor intensidad y dependiendo de las condiciones de visibilidad.
En cambio, Urano y Neptuno, debido a su menor brillo y mayor distancia, necesitarán binoculares o telescopio para ser identificados.
Este tipo de alineaciones no implica que los planetas estén realmente alineados en el espacio de manera perfecta, sino que se trata de un efecto de perspectiva desde la Tierra, ya que todos se ubican cerca de la eclíptica, la línea imaginaria por donde transitan los planetas en el cielo.
Un espectáculo ideal para aficionados
El fenómeno genera gran expectativa entre aficionados a la astronomía, pero también resulta accesible para el público general. No se necesitan equipos sofisticados para disfrutarlo, especialmente en el caso de los planetas más luminosos.
Solo se recomienda buscar lugares con poca contaminación lumínica, como zonas rurales o áreas alejadas de las luces urbanas.
Además, el evento representa una oportunidad educativa y cultural, ya que permite observar en una sola noche varios planetas del sistema solar y reconocer su disposición en el firmamento.
Para quienes deseen profundizar la experiencia, aplicaciones móviles o mapas celestes pueden facilitar la identificación de cada astro.
Si bien este tipo de alineaciones no es extremadamente raro, sí se trata de eventos que no ocurren todos los años con esta visibilidad. Por eso, astrónomos y divulgadores recomiendan aprovechar la ocasión para mirar el cielo y disfrutar de un fenómeno natural que combina ciencia y contemplación.