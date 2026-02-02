#HOY:

Video: el cielo de Nueva Zelanda se iluminó tras el paso de una brillante “estrella fugaz”

Un brillo intenso, con tonos verdes y blancos, cruzó el cielo nocturno sobre Wellington y abrió una catarata de reacciones en redes.

El destello de una brillante “estrella fugaz” iluminó el cielo de Nueva Zelanda.El destello de una brillante “estrella fugaz” iluminó el cielo de Nueva Zelanda.
El cielo nocturno sobre Nueva Zelanda se iluminó de manera inesperada cuando un destello intenso atravesó el firmamento y dejó a cientos de testigos con el celular en la mano.

El fenómeno se vio sobre Wellington el viernes pasado y fue descripto como una “estrella fugaz” especialmente brillante, con destellos verdes y blancos que destacaron en plena oscuridad.

Las imágenes comenzaron a circular en redes sociales apenas minutos después, entre expresiones de sorpresa y especulaciones sobre qué había pasado exactamente en el cielo.

Según especialistas, lo más probable es que se tratara de un meteoro tipo “bola de fuego”: un fragmento de roca espacial que se quema al ingresar a la atmósfera y produce ese fogonazo repentino.

