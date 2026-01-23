Tragedia en Nueva Zelanda: un alud arrasó un camping y hay al menos seis desaparecidos

Un deslizamiento de tierra devastó este jueves un camping ubicado al pie del monte Maunganui, en la ciudad de Tauranga, al norte de Nueva Zelanda, dejando varias personas desaparecidas, entre ellas niños y adolescentes, y generando una intensa operación de rescate que continúa bajo condiciones climáticas adversas.
El derrumbe ocurrió alrededor de las 9.30 de la mañana (hora local) en el Beachside Holiday Park, un camping popular entre turistas y familias neozelandesas que aprovechan el verano austral. El lugar se encuentra en una ladera del monte Maunganui, en la región de Bay of Plenty, una zona muy visitada durante la temporada alta.
Según las autoridades, las intensas lluvias registradas en los últimos días provocaron el colapso de una ladera saturada de agua, lo que generó el desplazamiento de una gran masa de tierra, árboles y escombros que arrasó con carpas, caravanas y estructuras del predio turístico.
Operativo de rescate
El equipo de emergencia, compuesto por bomberos, policías, rescatistas y perros entrenados, trabaja sin descanso en la zona del desastre. El jefe del Servicio de Bomberos de Nueva Zelanda, William Pike, informó que inicialmente se escucharon gritos y voces desde debajo de los escombros, pero con el paso de las horas esas señales cesaron, lo que agudiza la preocupación.
“Estamos haciendo todo lo posible para localizar sobrevivientes, pero las condiciones son inestables y el terreno sigue siendo peligroso”, explicó Pike.
El gobierno confirmó que hay personas desaparecidas y no se descarta que haya víctimas fatales, aunque aún no se difundieron cifras oficiales. Algunos reportes mencionan que entre los desaparecidos habría menores de edad.
Un alud arrasó un camping. Foto: NA.
Alerta en la región
El desastre forma parte de una serie de incidentes provocados por las lluvias torrenciales que afectan a gran parte de la Isla Norte de Nueva Zelanda. En la vecina localidad de Welcome Bay, se confirmaron dos muertes producto de otro deslizamiento.
Meteorólogos del país habían alertado sobre el riesgo elevado de derrumbes debido a la saturación de los suelos, tras varios días de precipitaciones continuas.
El ministro de Gestión de Emergencias, Mark Mitchell, advirtió que existe peligro de nuevos deslizamientos, por lo que las tareas de rescate se realizan con extrema precaución. Además, se reforzó la evacuación de zonas vulnerables y se brindó asistencia a los familiares de los afectados.
Hay al menos seis desaparecidos. Foto: AP.
Un verano trágico
La tragedia ha conmocionado a todo Nueva Zelanda, un país acostumbrado a fenómenos naturales pero que en los últimos años ha enfrentado un aumento de eventos extremos vinculados al cambio climático.
El primer ministro Christopher Luxon expresó su solidaridad con las familias afectadas y destacó el esfuerzo de los equipos de emergencia. “Estamos junto a la comunidad de Mount Maunganui en este momento tan difícil”, señaló en una conferencia de prensa.
Las próximas horas serán claves para determinar el número de víctimas y desaparecidos, mientras la nación entera espera noticias alentadoras en medio del drama.