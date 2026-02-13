Video

La NASA lanzó la misión Crew-12 hacia la Estación Espacial Internacional con cuatro astronautas a bordo

La misión despegó desde Cape Canaveral Space Force Station a bordo de un Falcon 9, con cuatro tripulantes que llegarán a la Estación Espacial Internacional para retomar el recambio de larga duración tras el retorno anticipado de la Crew-11 por una emergencia médica.