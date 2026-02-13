La NASA lanzó la misión Crew-12 hacia la Estación Espacial Internacional con cuatro astronautas a bordo

El cielo todavía estaba oscuro cuando la misión Crew-12 dejó la plataforma y encendió otra vez la ruta entre Florida y la Estación Espacial Internacional, en un lanzamiento que marcó un nuevo recambio de tripulación para el laboratorio orbital.
La misión despegó desde Cape Canaveral Space Force Station a bordo de un Falcon 9, con cuatro tripulantes que llegarán a la Estación Espacial Internacional para retomar el recambio de larga duración tras el retorno anticipado de la Crew-11 por una emergencia médica.
El despegue se realizó desde Cabo Cañaveral en un cohete Falcon 9, en una ventana que la NASA apuntó para las 5:15 a.m. (hora del Este de EE.UU.), lo que en la Argentina ocurrió poco después de las 7.
No fue un cronograma lineal: el lanzamiento llegó después de dos postergaciones por condiciones meteorológicas, hasta que el “ok” final habilitó la cuenta regresiva y el ascenso rumbo a órbita.
A bordo viajan dos astronautas estadounidenses, una astronauta francesa y un cosmonauta ruso: Jessica Meir, Jack Hathaway, Sophie Adenot y Andrey Fedyaev, un equipo armado para una misión de ciencia y mantenimiento de larga duración.
La Crew-12 toma el lugar de la Crew-11, que regresó a la Tierra en enero antes de lo previsto por una emergencia médica, un hecho que TN describió como la primera evacuación sanitaria en la historia de la estación.
Si la secuencia de vuelo se mantiene, la cápsula se acoplará el sábado: la NASA fijó un horario objetivo para las 3:15 p.m. (ET), mientras que Reuters informó un trayecto de unas 34 horas hasta el encuentro con la estación.
La duración total del relevo aparece como uno de los puntos salientes: Reuters habló de una estadía de ocho meses, mientras se indicó que podría extenderse a nueve, por encima de lo habitual en estas rotaciones.
Con el acople, la EEI busca recuperar ritmo pleno de operación científica tras el período de dotación reducida que quedó luego de la salida anticipada del equipo anterior, y retomar una agenda de experimentos y tareas técnicas bajo el paraguas del programa comercial de tripulación.