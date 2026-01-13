La NASA ordena la primera evacuación médica en la historia de la Estación Espacial Internacional

La Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio (NASA) anunció que realizará este miércoles la primera evacuación médica en los 25 años de operación de la Estación Espacial Internacional (EEI), tras un problema de salud que afectó a uno de los astronautas de la misión Crew-11. Cuatro tripulantes regresarán anticipadamente a la Tierra, marcando un hito en la gestión de la salud en el espacio.
La NASA confirmó que, debido a un problema médico no revelado por razones de privacidad, la tripulación de la misión Crew-11, compuesta por dos astronautas estadounidenses, uno japonés y uno ruso, regresará antes de lo previsto desde la Estación Espacial Internacional. El retorno se producirá en los próximos días, con un descenso programado para el 15 de enero, según anunciaron fuentes oficiales.
Esta evacuación médica es la primera de este tipo en los más de 25 años de presencia humana continua en la EEI, un laboratorio orbital que desde 2000 ha servido como plataforma de investigación y cooperación internacional.
Qué se sabe sobre la situación médica
Las autoridades de la NASA no ofrecieron detalles sobre la naturaleza del problema de salud que motivó la evacuación, citando leyes y normas de privacidad médica. Sin embargo, aseguraron que el astronauta afectado se encuentra estable y bajo atención.
“La decisión de adelantar el regreso de la Crew-11 se tomó por precaución y en el mejor interés de la salud de nuestros astronautas”, dijo el administrador de la NASA, Jared Isaacman, subrayando la prioridad absoluta de la agencia por el bienestar de su personal.
Cómo afectará a la Estación Espacial Internacional
La tripulación que regresará a la Tierra incluye al comandante Zena Cardman y al piloto Mike Fincke (ambos de la NASA), al astronauta Kimiya Yui (Japón) y al cosmonauta Oleg Platonov (Rusia). La misión de estos cuatro astronautas comenzó en agosto de 2025 y estaba originalmente prevista para concluir en febrero de 2026, tras una estancia de seis meses en órbita.
Con su partida anticipada, la EEI quedará temporalmente con una tripulación reducida, compuesta por otros tres astronautas que permanecerán a bordo hasta la llegada de la próxima misión, Crew-12, programada para mediados de febrero.
Además del retorno adelantado, la NASA ya había cancelado una caminata espacial planificada, ya que no se consideraba prudente llevarla a cabo ante la situación médica abierta.
La logística del regreso a la Tierra
Los astronautas partirán desde la EEI en la cápsula SpaceX Crew Dragon, que los llevó al laboratorio orbital en agosto pasado. Está prevista una reentrada atmosférica y un amerizaje en el océano Pacífico frente a las costas de California durante la madrugada del jueves 15 de enero, siempre que las condiciones meteorológicas lo permitan.
Tras su llegada a la superficie terrestre, el equipo será evaluado por especialistas médicos para garantizar su completa recuperación y descartar cualquier secuela relacionada con el problema de salud.
La decisión de la NASA de adelantar el retorno de la Crew-11 representa un hito en la historia de la Estación Espacial Internacional y en la gestión de la salud de los astronautas en misiones de larga duración. Más allá del desafío técnico y logístico, esta evacuación médica pone en relieve la complejidad de cuidar la vida humana más allá de la atmósfera terrestre, subrayando que la exploración espacial siempre debe ir de la mano con una respuesta médica segura y efectiva.