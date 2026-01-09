#HOY:

La NASA pospuso una caminata espacial por un problema médico de un astronauta

La agencia espacial dice que la tripulación estadounidense, japonesa y rusa de cuatro personas regresará a la Tierra en los próximos días, antes de lo previsto.

La tripulación de Crew 11, el 1 de agosto, antes de despegar. Archivo Reuters.La tripulación de Crew 11, el 1 de agosto, antes de despegar. Archivo Reuters.
La NASA informó que interrumpió una misión a bordo de la Estación Espacial Internacional después de que un astronauta tuviera un problema médico.

La agencia espacial dijo el jueves que la tripulación estadounidense, japonesa y rusa de cuatro miembros regresará a la Tierra en los próximos días, antes de lo planeado.

La agencia espacial no identificó al astronauta ni el problema médico.La agencia espacial no identificó al astronauta ni el problema médico.

La NASA canceló su primera caminata espacial del año debido a un problema de salud. La agencia espacial no identificó al astronauta ni el problema médico, alegando la privacidad del paciente. El tripulante se encuentra estable.

"No es una evacuación de emergencia, pero estamos pecando de cautelosos por el miembro de la tripulación", dijo el Dr. James Polk, director médico y de salud de la NASA.

Regreso anticipado

La tripulación de cuatro personas llegó al laboratorio orbital vía SpaceX en agosto para una estancia de al menos seis meses. La tripulación incluía a Zena Cardman y Mike Fincke, de la NASA, junto con el japonés Kimiya Yui y el ruso Oleg Platonov.

Se suponía que Fincke y Cardman realizarían la caminata espacial para hacer preparativos para un futuro despliegue de paneles solares para proporcionar energía adicional a la estación espacial.

Según la NASA, fue la cuarta visita de Fincke a la estación espacial y la segunda de Yui. Este fue el primer vuelo espacial de Cardman y Platonov.

vista general de la estacion espacial internacional estacion espacial internacional vista desde el transbordador The International Space Station is seen against the Earth after undocking from the Space Shuttle Endeavour in this photo provided by NASA on May 29, 2011. REUTERS/NASA/Handout (UNITED STATES - Tags: SCI TECH) FOR EDITORIAL USE ONLY. NOT FOR SALE FOR MARKETING OR ADVERTISING CAMPAIGNS. THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. IT IS DISTRIBUTED, EXACTLY AS RECEIVED BY REUTERS, AS A SERVICE TO CLIENTS vista general de la estacion espacial internacional estacion espacial internacional vista desde el transbordadorLa tripulación llegó a la EEI en agosto para una estancia de al menos seis meses.

"Estoy orgulloso del rápido esfuerzo realizado por toda la agencia hasta el momento para garantizar la seguridad de nuestros astronautas", dijo el administrador de la NASA, Jared Isaacman.

Otros tres astronautas viven y trabajan actualmente a bordo de la estación espacial, entre ellos Chris Williams, de la NASA, y los rusos Sergei Mikayev y Sergei Kud-Sverchkov, quienes despegaron en noviembre a bordo de un cohete Soyuz para una estancia de ocho meses. Está previsto que regresen a casa en verano.

El comunicado de la NASA

Como actualización de nuestra comunicación anterior sobre una situación médica a bordo de la Estación Espacial Internacional, el asunto afectó a un solo miembro de la tripulación, quien se encuentra estable.

Llevar a cabo nuestras misiones de forma segura es nuestra máxima prioridad, y estamos evaluando activamente todas las opciones, incluyendo la posibilidad de finalizar anticipadamente la misión de la Crew-11.

La NASA y nuestros socios se preparan para estas situaciones de forma segura. Les proporcionaremos más información en las próximas 24 horas.

El fin de la EEI

La NASA ha elegido a SpaceX para sacar la estación espacial de órbita a finales de 2030 o principios de 2031; los planes prevén un reingreso seguro sobre el océano.

