La NASA pospuso una caminata espacial por un problema médico de un astronauta

La NASA informó que interrumpió una misión a bordo de la Estación Espacial Internacional después de que un astronauta tuviera un problema médico.
La agencia espacial dice que la tripulación estadounidense, japonesa y rusa de cuatro personas regresará a la Tierra en los próximos días, antes de lo previsto.
La NASA canceló su primera caminata espacial del año debido a un problema de salud. La agencia espacial no identificó al astronauta ni el problema médico, alegando la privacidad del paciente. El tripulante se encuentra estable.
"No es una evacuación de emergencia, pero estamos pecando de cautelosos por el miembro de la tripulación", dijo el Dr. James Polk, director médico y de salud de la NASA.
La tripulación de cuatro personas llegó al laboratorio orbital vía SpaceX en agosto para una estancia de al menos seis meses. La tripulación incluía a Zena Cardman y Mike Fincke, de la NASA, junto con el japonés Kimiya Yui y el ruso Oleg Platonov.
Se suponía que Fincke y Cardman realizarían la caminata espacial para hacer preparativos para un futuro despliegue de paneles solares para proporcionar energía adicional a la estación espacial.
Según la NASA, fue la cuarta visita de Fincke a la estación espacial y la segunda de Yui. Este fue el primer vuelo espacial de Cardman y Platonov.
"Estoy orgulloso del rápido esfuerzo realizado por toda la agencia hasta el momento para garantizar la seguridad de nuestros astronautas", dijo el administrador de la NASA, Jared Isaacman.
Otros tres astronautas viven y trabajan actualmente a bordo de la estación espacial, entre ellos Chris Williams, de la NASA, y los rusos Sergei Mikayev y Sergei Kud-Sverchkov, quienes despegaron en noviembre a bordo de un cohete Soyuz para una estancia de ocho meses. Está previsto que regresen a casa en verano.
Como actualización de nuestra comunicación anterior sobre una situación médica a bordo de la Estación Espacial Internacional, el asunto afectó a un solo miembro de la tripulación, quien se encuentra estable.
Llevar a cabo nuestras misiones de forma segura es nuestra máxima prioridad, y estamos evaluando activamente todas las opciones, incluyendo la posibilidad de finalizar anticipadamente la misión de la Crew-11.
La NASA y nuestros socios se preparan para estas situaciones de forma segura. Les proporcionaremos más información en las próximas 24 horas.
La NASA ha elegido a SpaceX para sacar la estación espacial de órbita a finales de 2030 o principios de 2031; los planes prevén un reingreso seguro sobre el océano.