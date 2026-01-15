La NASA confirmó que la tripulación de la Crew-11 ya está en la Tierra
La cápsula Dragon de SpaceX amerizó sin contratiempos frente a la costa de California más de un mes antes de lo planificado tras registrarse un problema médico en uno de los cuatro tripulantes. La decisión representa la primera evacuación médica dirigida desde la Estación Espacial Internacional en sus 25 años de historia
Cápsula Dragon de la compañía SpaceX. Créditos: NASA
La NASA confirmó que la misión Crew-11 —integrada por los astronautas Zena Cardman, Mike Fincke (ambos de la agencia estadounidense), Kimiya Yui (Japón) y Oleg Platonov (Rusia)— regresó a la Tierra durante la madrugada tras permanecer 167 días en órbita realizando investigaciones científicas y trabajos de mantenimiento en la ISS.
El regreso se produjo de forma segura cuando la cápsula Dragon de la compañía SpaceX, encargada de transportar a la tripulación, se desacopló de la Estación y realizó un viaje de retorno de casi 11 horas para amerizar en el océano frente a la costa de San Diego, California.
La decisión de adelantar el regreso se debió a que uno de los astronautas presentó un problema médico que no puede ser evaluado ni tratado completamente en la estación orbital. Aunque la NASA ha preservado la privacidad del afectado y no ha dado detalles sobre su condición específica, aseguró que se encuentra estable y en proceso de evaluación en tierra.
Antes de esta misión, los astronautas y cosmonautas que han enfrentado problemas de salud en el espacio han sido tratados únicamente con los recursos disponibles a bordo, sin que esto implicara un retorno prematuro del equipo completo.
Los equipos de recuperación de SpaceX y NASA trasladaron a los astronautas a tierra firme. Créditos: NASA
La NASA subrayó que la salud de sus tripulantes es su máxima prioridad y que, aunque el problema no fue calificado como una emergencia extrema, sí requirió acceso a diagnóstico y recursos médicos más complejos que los disponibles en órbita.
Procedimiento de regreso
Los cuatro astronautas de Crew-11 tienen amplia experiencia en el trabajo científico en microgravedad. Durante su estancia en la ISS, realizaron experimentos en múltiples disciplinas —como biología, física de fluidos y medicina espacial— que contribuyen al avance de la ciencia y preparan futuras misiones más allá de la órbita terrestre.
La NASA subrayó que la salud de sus tripulantes es su máxima prioridad. Créditos: NASA
El proceso de retorno se realizó con normalidad: tras cerrar los módulos de la estación y asegurar la carga, la cápsula se separó a las 17:20 hora de Costa Este (EEUU) del miércoles 14 de enero y, aproximadamente 11 horas después, tocó el agua con la ayuda de sus paracaídas, como está previsto en este tipo de misiones.
Una vez en la superficie, los equipos de recuperación de SpaceX y NASA trasladaron a los astronautas a tierra firme, donde continuarán con los controles médicos habituales tras una larga permanencia en microgravedad.
Tras el regreso de Crew-11, tres astronautas permanecen en la Estación Espacial Internacional para asegurar la continuidad de las operaciones rutinarias y los experimentos programados.
Por su parte, la NASA y SpaceX planean el lanzamiento de la misión Crew-12 para mediados de febrero, con el fin de restituir completamente la tripulación y continuar con las actividades en la plataforma orbital.