Evacuación médica

La NASA confirmó que la tripulación de la Crew-11 ya está en la Tierra

La cápsula Dragon de SpaceX amerizó sin contratiempos frente a la costa de California más de un mes antes de lo planificado tras registrarse un problema médico en uno de los cuatro tripulantes. La decisión representa la primera evacuación médica dirigida desde la Estación Espacial Internacional en sus 25 años de historia