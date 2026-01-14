Registran por primera vez con detalle al objeto interestelar 3I/ATLAS

Una fotografía captada por la nave Europa Clipper ha permitido a los investigadores observar con más detalle la composición del cometa 3I/ATLAS, proveniente de fuera del Sistema Solar.
La imagen fue obtenida con el espectógrafo ultravioleta Europa-UVS, un instrumento diseñado para estudiar emisiones en longitudes de onda específicas.
La imagen, obtenida el 6 de noviembre de 2025 y difundida por la NASA en diciembre tras el procesamiento de datos, muestra al 3I/ATLAS en longitudes de onda ultravioleta, invisibles para el ojo humano.
La observación se realizó cuando la nave se encontraba a unos 164 millones de kilómetros del objeto y se prolongó durante siete horas continuas. Gracias a este tiempo de exposición, los investigadores pudieron analizar la coma del cometa e identificar gases y elementos químicos que no pueden detectarse mediante observación óptica convencional.
La imagen fue obtenida con el instrumento Europa-UVS, un espectrógrafo ultravioleta diseñado para estudiar emisiones en longitudes de onda específicas. Según información citada por BBC Sky Night Magazine, este tipo de registros permite detectar materiales primitivos y rastros químicos clave para comprender la naturaleza de cuerpos que se formaron fuera del Sistema Solar.
Aunque Europa Clipper fue lanzada en octubre de 2024 con el objetivo principal de estudiar Europa, una de las lunas más grandes de Júpiter, misión que comenzará formalmente en 2030, sus instrumentos ya se encuentran plenamente operativos.
Durante su fase de tránsito, los astrónomos aprovecharon la oportunidad para apuntar hacia el cometa 3I/ATLAS y probar la capacidad de los equipos en condiciones reales de observación científica.
Tras su paso cercano a la Tierra el 19 de diciembre de 2025, el cometa comenzó a alejarse del Sol, disminuyendo su brillo y actividad. Su próximo acercamiento significativo será a Júpiter, en marzo de 2026, un evento que permitirá seguir monitoreando su trayectoria antes de que continúe su viaje hacia el espacio interestelar.