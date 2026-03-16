Publicado en la revista Nature

La NASA revela que un exoplaneta cercano a la Tierra huele a huevo podrido

Un estudio basado en datos del telescopio James Webb permitió identificar sulfuro de hidrógeno en la atmósfera de HD 189733 b. Este gigante gaseoso, famoso por sus lluvias de vidrio y vientos huracanados, sigue sorprendiendo a los astrónomos con sus condiciones extremas.