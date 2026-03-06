Encuentro cercano

Científicos descartan que el asteroide 2024 YR4 choque contra la Luna en 2032

Nuevas observaciones del telescopio James Webb confirman que el asteroide pasará a 21.200 kilómetros de la Luna, evitando el impacto que preocupaba a los astrónomos y descartando posibles destellos, cráteres o caída de escombros sobre la Tierra.