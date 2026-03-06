Científicos descartan que el asteroide 2024 YR4 choque contra la Luna en 2032
Nuevas observaciones del telescopio James Webb confirman que el asteroide pasará a 21.200 kilómetros de la Luna, evitando el impacto que preocupaba a los astrónomos y descartando posibles destellos, cráteres o caída de escombros sobre la Tierra.
La Luna recibirá un “encuentro cercano” pero seguro.
El hallazgo del asteroide 2024 YR4 a fines de 2024 generó preocupación entre científicos y observadores del espacio ante la posibilidad de un impacto contra la Luna. Sin embargo, nuevas observaciones realizadas con el Telescopio Espacial James Webb permitieron confirmar que el objeto no chocará con el satélite natural de la Tierra.
En un primer momento, las estimaciones indicaban una probabilidad del 4.3 % de colisión para el año 2032. Ante ese escenario, la NASA activó un protocolo de seguimiento especial para monitorear la trayectoria del asteroide mediante observaciones continuas desde el espacio.
El objeto fue detectado por primera vez el 27 de diciembre de 2024 y durante un breve período fue considerado el asteroide potencialmente más peligroso descubierto hasta el momento. Con un diámetro aproximado de 60 metros, un impacto de este tipo podría provocar graves consecuencias.
Los especialistas señalaban que, en caso de caer sobre una zona urbana, la energía liberada sería suficiente para destruir una ciudad entera. Si el impacto se produjera en el océano, también podría generar un tsunami.
Con el avance de los estudios, los científicos descartaron rápidamente cualquier posibilidad de choque contra la Tierra. Sin embargo, la Luna continuaba siendo una posible zona de impacto para el 22 de diciembre de 2032.
El papel clavedel telescopioJames Webb
La incertidumbre se debía a que la órbita del asteroide alrededor del Sol no estaba calculada con suficiente precisión. Por ese motivo, algunos especialistas pensaban que sería necesario esperar hasta 2028 para obtener nuevas observaciones que permitieran definir su trayectoria.
Especialistas de NASA y ESA colaboran en el seguimiento.
No obstante, investigadores del Laboratorio de Física Aplicada de la Universidad Johns Hopkins detectaron una oportunidad para observar el objeto con el telescopio James Webb entre el 18 y el 26 de febrero de este año.
Cuando el telescopio captó al asteroide el 18 de febrero, los datos obtenidos permitieron calcular con mayor exactitud su recorrido. Los resultados indicaron que el cuerpo celeste pasará cerca de la Luna, pero sin colisionar con su superficie.
De acuerdo con las estimaciones actuales, el asteroide se aproximará al satélite a una distancia de unos 21.200 kilómetros de altitud. Se trata de un acercamiento relativamente cercano en términos astronómicos, aunque sin representar un peligro.
Qué habría ocurridosi chocaba con la Luna
Los científicos también analizaron el posible escenario en caso de impacto. Un choque de ese tipo habría generado un destello muy brillante visible desde la Tierra y la formación de un nuevo cráter en la superficie lunar.
Observación del James Webb permitió descartar el choque.
Ese cráter podría haber alcanzado aproximadamente un kilómetro de diámetro. Además, la energía liberada durante el impacto se habría aproximado a la equivalente a seis millones de toneladas de TNT.
Los especialistas también indicaron que el evento podría haber expulsado millones de kilos de material hacia el espacio. Parte de esos fragmentos habría llegado a la Tierra en forma de una intensa lluvia de meteoritos que podría haber durado varios días.
La investigación fue realizada por especialistas del Laboratorio de Física Aplicada de la Universidad Johns Hopkins junto con ingenieros del telescopio espacial, el Centro de Coordinación de Objetos Cercanos a la Tierra de la Agencia Espacial Europea y el Centro de Estudios de Objetos Cercanos a la Tierra de la NASA.