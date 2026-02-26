“Luna de sangre”: qué ocurrirá en Santa Fe con el eclipse total
Desde el Centro de Observadores del Espacio, el astrónomo aficionado Jorge Coghlan, brinda una detallada descripción del fenómeno previsto para el 3 de marzo, que atrapa al mundo entero. La NASA divulgó horarios y lugares para observarlo.
La “luna de sangre” se denomina así por la tonalidad rojiza que adquiere el satélite natural durante el evento.
El próximo 3 de marzo se producirá un eclipse total de Luna, fenómeno conocido popularmente como “luna de sangre”, por la tonalidad rojiza que adquiere el satélite natural durante el evento. Sin embargo, en la ciudad de Santa Fe el espectáculo pasará prácticamente desapercibido, ya que coincidirá con el amanecer y no podrá observarse en buenas condiciones.
El astrónomo aficionado Jorge Coghlan, integrante del Centro de Observadores del Espacio de Santa Fe CODE, explicó que el término “luna de sangre” es relativamente moderno y responde a una descripción visual más que científica.
“Cuando la Luna se mete en la sombra de la Tierra, ya no recibe la luz directa del Sol, sino que queda en la sombra terrestre pero iluminada por la luz indirecta que atraviesa la atmósfera de la Tierra. Esa luz llega con las longitudes de onda más largas del espectro, hacia los colores rojizos o anaranjados, que son los que vemos comúnmente en los crepúsculos, tanto a la mañana como a la tarde”, detalló.
Durante un eclipse total, la Tierra se interpone exactamente entre el Sol y la Luna. Desde una perspectiva hipotética ubicada en la superficie lunar, el fenómeno sería inverso. “Si uno estuviera en la Luna vería a la Tierra tapando al Sol; es decir, estaría observando un eclipse de Sol. Vería una Tierra negra con un anillo alrededor, que es nuestra atmósfera, donde se filtra la luz solar”, explicó Coghlan.
La intensidad y el tono del color rojizo pueden variar según las condiciones atmosféricas. El especialista recordó que hace aproximadamente dos décadas se registró un eclipse con una coloración inusualmente grisácea debido a la actividad del volcán Krakatoa, en Indonesia, cuyas cenizas se dispersaron por la atmósfera global. “Las épocas de mucha sequía o la humedad de la atmósfera también influyen en la coloración. Depende mucho del lugar desde donde se observe”, señaló.
“Para nosotros será un eclipse que pasará totalmente desapercibido, porque ocurrirá cuando esté amaneciendo”, dijo Coghlan.
Además, no todo el planeta podrá apreciarlo al mismo tiempo. “Siempre depende del lugar: la mitad de la Tierra lo va a observar de noche y la otra mitad, de día”, indicó.
En el caso de Santa Fe, el eclipse coincidirá con la salida del Sol. “Para nosotros será un eclipse que pasará totalmente desapercibido, porque ocurrirá cuando esté amaneciendo. El Sol estará levantando en el horizonte, así que no vamos a ver nada. No será nada atractivo”, afirmó. En cambio, en otras regiones del mundo donde el fenómeno se produzca en plena noche, podrá observarse en todo su esplendor.
Según anticipó el astrónomo, quienes residan en la capital provincial deberán esperar varios años para disfrutar de un evento similar en buenas condiciones: “No tenemos previsto ningún eclipse total de Luna visible plenamente desde aquí hasta 2028”.
Por su parte, la NASA divulgó mapas y gráficos de cuándo y dónde ocurrirá el eclipse lunar. El material difundido por la agencia espacial estadounidense enumera las fases y horarios exactos para cada zona horaria en los Estados Unidos, mientras que África y Europa no verán el eclipse.
La falsa “alineación” de planetas
En paralelo, en los últimos días circularon anuncios sobre una supuesta alineación de planetas. Coghlan fue categórico al respecto: “Es algo totalmente inexistente, imposible”.
Explicó que las órbitas de los planetas alrededor del Sol se distribuyen en una región conocida como plano del sistema solar, que coincide aproximadamente con el ecuador solar, pero no comparten exactamente el mismo plano ni se ubican en una fila perfecta. “Si uno mira el sistema solar desde arriba, ve distintas órbitas y planetas desparramados, muy lejos unos de otros”, graficó.
Si bien el término resulta atractivo desde el punto de vista divulgativo, el especialista remarcó que no se trata de un fenómeno científico en sentido estricto. “Las alineaciones de planetas no existen como tal; no es algo astronómico real”, concluyó.
De este modo, mientras en otras partes del mundo la “luna de sangre” ofrecerá una postal impactante, en Santa Fe el evento quedará limitado a las explicaciones teóricas y a las imágenes que lleguen desde otras latitudes.