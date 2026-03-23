El eclipse solar total más largo del siglo será visible en 2027
Durante más de seis minutos, el Sol desaparecerá por completo, ofreciendo un espectáculo único con cielos oscuros, descenso de la temperatura y la oportunidad de observar la corona solar y algunos planetas visibles en pleno día.
Llega un eclipse total que dejará al mundo a oscuras como nunca antes.
Se aproxima uno de los fenómenos celestes más extraordinarios del siglo: un eclipse solar total que transformará el día en una especie de crepúsculo. La luz se volverá tenue, el cielo cambiará de color y se generará un paisaje de “penumbras” en un horario de tarde.
Durante poco más de seis minutos, el Sol desaparecerá por completo, un evento extremadamente raro que no se debe confundir con nubes o tormentas y que solo podrá observarse de manera segura dentro de una franja específica del planeta.
Este instante, aunque breve, representa un hito en la historia reciente de la observación astronómica desde la superficie terrestre. Su duración y visibilidad lo convierten en uno de los eclipses más esperados por científicos y aficionados a la astronomía en todo el siglo XXI.
Recorrido y duracióndel eclipse
El eclipse ocurrirá el 2 de agosto de 2027 y será el eclipse solar total más largo visible desde zonas accesibles durante este siglo. La franja de oscuridad atravesará el sur de Europa, el norte de África y Medio Oriente, incluyendo ciudades como Málaga, Cádiz, Tánger, Luxor, Yeda y La Meca.
Se trata del mayor acontecimiento celestial del siglo y será visible en gran parte del mundo.
En estas localidades, millones de personas podrán presenciar cómo el día se transforma en noche durante seis minutos y 23 segundos, un registro excepcional para eclipses observables desde tierra firme.
El punto de mayor duración se registrará cerca de Luxor, en Egipto, donde la totalidad alcanzará exactamente seis minutos y 23 segundos, una cifra cercana al máximo físico posible para un eclipse solar total.
Efectosen el ambiente
Durante la totalidad será posible contemplar la corona solar, la capa más externa de la atmósfera del Sol. Además, se podrán ver algunas estrellas brillantes y planetas que normalmente no se distinguen durante el día, algo que solo ocurre en eclipses totales.
Durante unos minutos, el Sol desaparecerá por completo.
El fenómeno también tendrá un efecto notable en el ambiente: se producirán descensos temporales de temperatura y una sensación ambiental comparable a un anochecer repentino. Este cambio hace que la experiencia sea única, tanto para científicos como para aficionados, y convierte el eclipse en un evento astronómico de gran impacto visual y sensorial.
Visibilidad limitada
Aunque el eclipse será visible en una amplia región del hemisferio norte, no podrá observarse desde Argentina. Quienes deseen presenciar la totalidad deberán trasladarse a alguno de los países dentro de la trayectoria principal.
Su duración prolongada y el hecho de que atraviese áreas densamente pobladas hacen que sea un evento poco frecuente y de gran interés para la comunidad astronómica internacional.