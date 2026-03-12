#HOY:

El eclipse que oscurecerá el día y otros fenómenos que marcarán el cielo en 2026

Especialistas anticipan meses con intensa actividad astronómica, con múltiples oportunidades para observar el firmamento a simple vista o con instrumentos básicos.

Científicos y aficionados seguirán el eclipse desde distintos puntos del planeta. Crédito: REUTERS.Científicos y aficionados seguirán el eclipse desde distintos puntos del planeta. Crédito: REUTERS.
El año 2026 reunirá una serie de fenómenos astronómicos que lo convertirán en uno de los períodos más interesantes de la última década para mirar el cielo. Eclipses, cometas, lluvias de meteoros y eventos lunares poco frecuentes formarán parte de un calendario que despertará el interés tanto de especialistas como de aficionados a la astronomía.

De acuerdo con informes del Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC), la combinación de configuraciones planetarias y distintos eventos celestes transformará a 2026 en un año destacado para el seguimiento del firmamento.

Muchos de estos fenómenos podrán observarse a simple vista, mientras que otros requerirán instrumentos básicos como binoculares o telescopios. Esta variedad permitirá que personas con distintos niveles de experiencia puedan disfrutar de los espectáculos astronómicos previstos.

El evento central del año

El fenómeno más esperado del calendario será el eclipse total de Sol que se producirá el 12 de agosto de 2026.

Durante este tipo de eclipse, la Luna se ubica entre la Tierra y el Sol, bloqueando por completo la luz solar durante algunos minutos.

People watch the partial solar eclipse as they gather on the observation deck of Edge at Hudson Yards in New York City, New York, U.S., April 8, 2024. REUTERS/Eduardo Munoz SEARCH "REUTERS BEST 2024" FOR THIS STORY. SEARCH "REUTERS YEAR-END" FOR ALL 2024 YEAR END GALLERIES. TPX IMAGES OF THE DAYEl eclipse total de Sol será uno de los fenómenos astronómicos más impactantes del año.

Este proceso provoca un efecto visual impactante: el cielo se oscurece de manera similar a la noche y la temperatura puede descender algunos grados. Según el Instituto de Astrofísica de Canarias, en el archipiélago canario el eclipse se verá con una magnitud de entre el 66% y el 74%, mientras que en ciertas regiones de la península ibérica el fenómeno será total.

La magnitud del evento convertirá a España y otras zonas del mundo en puntos de referencia para la observación astronómica internacional, con la presencia de científicos, fotógrafos y entusiastas que seguirán el eclipse.

Cometas y lluvias de meteoros

Además del eclipse solar, el calendario astronómico incluirá varios fenómenos que permitirán observar distintos cuerpos celestes durante el año.

Entre ellos se destaca el paso del cometa C/2025 R31-053, que alcanzará su perihelio el 20 de abril y tendrá su mayor aproximación a la Tierra el 27 de ese mismo mes.

Las lluvias de meteoros también tendrán un papel importante. Las Perseidas alcanzarán su punto máximo el 12 de agosto, mientras que las Gemínidas lo harán el 13 de diciembre.

A meteor streaks in the night sky during the annual Perseid meteor shower on the island of Lastovo, Croatia August 12, 2023. REUTERS/Antonio Bronic TPX IMAGES OF THE DAYLas Gemínidas son consideradas una de las lluvias de estrellas más activas. Crédito: REUTERS.

En ambos casos, los observadores podrán ver destellos luminosos atravesando el cielo nocturno, un espectáculo natural que suele atraer a miles de personas en distintas regiones del mundo.

Fenómenos lunares destacados

El calendario lunar también ofrecerá varios momentos particulares a lo largo de 2026.

Uno de ellos será la llamada “Luna azul”, prevista para el 31 de mayo. Semanas después, el 15 de junio se producirá la denominada “Luna negra”, asociada a la luna llena más pequeña del año.

El ciclo de eventos culminará el 24 de diciembre con la superluna más grande de 2026. Durante este fenómeno, la Luna se verá más grande y brillante debido a su proximidad con la Tierra.

Eventos planetarios

El año también incluirá fenómenos vinculados con la posición de la Tierra en su órbita alrededor del Sol.

El perihelio, momento en el que el planeta se encuentra más cerca del Sol, ocurrió el 4 de enero a una distancia aproximada de 147 millones de kilómetros. En cambio, el afelio —el punto más alejado de su órbita— se producirá el 6 de julio, cuando la distancia alcanzará unos 152 millones de kilómetros.

En cuanto a los planetas del sistema solar, el calendario incluirá varias oposiciones destacadas: Júpiter el 10 de enero, Saturno el 4 de octubre y Urano el 25 de noviembre.

Otro evento que despertará interés entre los astrónomos será la conjunción entre Saturno y Neptuno, prevista para el 20 de febrero, además de diversas alineaciones planetarias que se producirán en marzo, mayo, agosto y noviembre.

En conjunto, el calendario astronómico de 2026 reunirá eclipses, cometas, lluvias de meteoros y configuraciones planetarias que ofrecerán numerosas oportunidades para observar el cielo. Para los especialistas, será un momento ideal para acercar la astronomía al público general y motivar a miles de personas a volver a mirar el firmamento.

