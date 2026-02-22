#HOY:

La NASA retrasó el lanzamiento de Artemis II por una falla en el sistema de propulsión

La agencia estadounidense anunció que el despegue previsto para marzo deberá reprogramarse tras detectar una anomalía en el cohete SLS que impulsa la misión lunar tripulada.

El lanzamiento estaba previsto para comienzos de marzo. Crédito: Reuters.El lanzamiento estaba previsto para comienzos de marzo. Crédito: Reuters.
La NASA confirmó la postergación del lanzamiento de Artemis II, la misión que marcará el regreso de astronautas a la órbita lunar por primera vez desde la era Apolo. La decisión se adoptó luego de que los equipos técnicos detectaran una falla en el sistema de propulsión del cohete durante las revisiones previas al despegue.

El lanzamiento estaba previsto para comienzos de marzo, pero la anomalía obligó a suspender la cuenta regresiva y reprogramar la ventana.

Según detalló la agencia espacial, el inconveniente se registró en un sistema que utiliza helio para purgar y presurizar los tanques de combustible criogénico en la etapa superior del cohete Space Launch System. El flujo no se estableció correctamente, lo que activó los protocolos de seguridad.

FILE PHOTO: The NASA logo hangs in the Mission Operations Control Center at Wallops Flight Facility on Wallops Island, Virginia, U.S., October 26, 2022. REUTERS/Evelyn Hockstein/File PhotoLa NASA confirmó la postergación del lanzamiento de Artemis II. Crédito: Reuters.

Revisión técnica y posible traslado

Ante la detección del problema, los ingenieros iniciaron un análisis exhaustivo para determinar el origen de la falla. No se descarta que el vehículo de lanzamiento deba ser trasladado desde la plataforma hasta el edificio de ensamblaje del Centro Espacial Kennedy, donde podrían realizarse inspecciones y reparaciones en un entorno controlado.

Este procedimiento, conocido como “rollback”, implica desmontar parte de la configuración de lanzamiento y puede demandar varias semanas de trabajo. La NASA remarcó que la prioridad es garantizar que todos los sistemas funcionen de manera óptima antes de autorizar una nueva fecha.

Una misión clave para el programa lunar

Artemis II es la primera misión tripulada del programa Artemis y tiene como objetivo enviar a cuatro astronautas en un vuelo de aproximadamente diez días alrededor de la Luna, sin alunizaje, para validar sistemas de navegación, soporte vital y comunicaciones en el espacio profundo.

El proyecto forma parte de una estrategia más amplia que apunta a establecer una presencia sostenida en el satélite natural y sentar las bases para futuras misiones hacia Marte. El vuelo representa además el retorno de misiones tripuladas al entorno lunar desde 1972, cuando concluyó el histórico programa Apolo.

FILE PHOTO: NASA Astronaut Joseph M. Acaba speaks at an NASA event during which the crew of the Artemis II space mission to the moon and back is announced in Houston, Texas, U.S., April 3, 2023. REUTERS/Go Nakamura/File PhotoArtemis II es la primera misión tripulada del programa Artemis. Crédito: Reuters.

Seguridad como prioridad

Desde la agencia espacial insistieron en que este tipo de contratiempos forman parte del proceso habitual en proyectos de alta complejidad tecnológica. Las pruebas previas al lanzamiento están diseñadas precisamente para detectar anomalías antes de que la tripulación esté a bordo.

Aunque la postergación implica un retraso en el calendario, la NASA señaló que la revisión permitirá fortalecer la confiabilidad del sistema y minimizar riesgos. Una vez concluido el diagnóstico y realizadas las correcciones necesarias, se anunciará una nueva ventana de lanzamiento.

El aplazamiento representa un desafío logístico y simbólico para el ambicioso programa lunar estadounidense, pero no altera el objetivo estratégico de volver a la órbita lunar con astronautas en el corto plazo.

