Misión lunar

La NASA reprogramó Artemis II por el clima y mueve la ventana a febrero

La NASA postergó la primera oportunidad de despegue del SLS con la nave Orión desde la plataforma 39B del Centro Espacial Kennedy, en Florida. El plan prevé ahora un intento no antes del domingo 8 de febrero, tras reordenar el ensayo general de carga completa de combustible por condiciones meteorológicas adversas.