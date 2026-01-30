#HOY:

La NASA reprogramó Artemis II por el clima y mueve la ventana a febrero

La NASA postergó la primera oportunidad de despegue del SLS con la nave Orión desde la plataforma 39B del Centro Espacial Kennedy, en Florida. El plan prevé ahora un intento no antes del domingo 8 de febrero, tras reordenar el ensayo general de carga completa de combustible por condiciones meteorológicas adversas.

La NASA reprogramó Artemis II por el clima y mueve la ventana a febrero. Foto: ReutersLa NASA reprogramó Artemis II por el clima y mueve la ventana a febrero. Foto: Reuters
La campaña de Artemis II entró en modo ajuste fino. Con el cohete ya en la plataforma 39B, la agencia reorganizó el calendario de pruebas y descartó las ventanas previstas para el viernes 6 y el sábado 7 de febrero.

La decisión se tomó tras seguir la evolución del tiempo en Florida, con bajas temperaturas y vientos que obligaron a revisar criterios técnicos y de seguridad antes de avanzar con una cuenta regresiva completa.

NASA's next-generation moon rocket, the Space Launch System (SLS) rocket with the Orion crew capsule, rolls to the launch pad at the Kennedy Space Center in Cape Canaveral, Florida, U.S. January 17, 2026. Launch around the moon and back is scheduled for February 6, 2026. REUTERS/Joe Skipper TPX IMAGES OF THE DAYEl “wet dress rehearsal” es la prueba clave con carga total de combustible y simulación. Foto: Reuters

Ensayo general reprogramado

El movimiento central impacta en el “wet dress rehearsal”, el ensayo que simula el tramo final previo al vuelo con carga total de propulsores y procedimientos de cuenta regresiva casi hasta el instante del despegue.

Con el nuevo esquema, la carga de combustible del SLS quedó corrida para el lunes 2 de febrero. El objetivo es ejecutar la prueba bajo parámetros adecuados y sin forzar límites operativos del hardware.

La hoja de ruta contempla que la ventana simulada del ensayo se abra desde la noche del 2 de febrero, con una cuenta regresiva que se pone en marcha con una anticipación de casi dos días.

NASA's next-generation moon rocket, the Space Launch System (SLS) rocket with the Orion crew capsule, rolls from the Vehicle Assembly Building to the launch pad at the Kennedy Space Center in Cape Canaveral, Florida, U.S. January 17, 2026. Launch around the moon and back is scheduled for February 6, 2026. REUTERS/Joe Skipper TPX IMAGES OF THE DAYLa nueva primera ventana de lanzamiento quedó fijada no antes del domingo 8 de febrero. Foto: Reuters

Ventana abierta y tripulación en espera

La NASA dejó establecido que el primer intento posible será no antes del domingo 8 de febrero. La fecha definitiva quedará atada al resultado del ensayo general y a la lectura fina del pronóstico en los días siguientes.

Mientras tanto, los cuatro astronautas de Artemis II continúan en cuarentena en Houston. La tripulación está integrada por Reid Wiseman, Victor Glover y Christina Koch, junto con el canadiense Jeremy Hansen.

En paralelo, los equipos evalúan cuándo deberán viajar a Florida, una definición que depende del avance real del ensayo y de la confirmación del nuevo cronograma de tareas en la plataforma.

Durante el episodio de frío, los ingenieros mantuvieron activa la nave Orión y ajustaron sistemas de calefacción y purgas para sostener condiciones controladas en componentes críticos del cohete.

