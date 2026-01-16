Argentina participará de la misión Artemis II de la NASA que viajará a la Luna

El Gobierno confirmó este viernes que Argentina será parte de Artemis II, la misión tripulada de la NASA que volverá a llevar humanos a las inmediaciones de la Luna por primera vez desde el cierre del programa Apolo en 1972.
La Oficina del Presidente anunció que el microsatélite nacional Atenea será desplegado durante la misión Artemis II, en una iniciativa de cooperación internacional que marca un hito para el sector espacial local.
El Gobierno confirmó este viernes que Argentina será parte de Artemis II, la misión tripulada de la NASA que volverá a llevar humanos a las inmediaciones de la Luna por primera vez desde el cierre del programa Apolo en 1972.
Así lo confirmó la Oficina del Presidente a través de un comunicado de prensa que lleva la firma de Javier Milei. "Programada para lanzarse el próximo 6 de febrero, será la primera misión tripulada a la Luna en más de 50 años", se informó.
El comunicado oficial señala que la misión alcanzará una distancia de 72.000 kilómetros, presentada como un récord histórico para vuelos tripulados. La distancia promedio entre la Tierra y la Luna es de aproximadamente 384.400 kilómetros, mientras que el mayor acercamiento registrado de seres humanos corresponde a la misión Apolo 13.
Detalles del anuncio
El protagonista argentino es Atenea, un microsatélite que —según el comunicado oficial— será desplegado durante el lanzamiento. En su desarrollo participan la CONAE junto a la empresa VENG, y un entramado de instituciones científicas y universidades: Instituto Argentino de Radioastronomía (IAR), CNEA, UNLP, UNSAM y FIUBA, entre otras instituciones locales.
"Este microsatélite argentino permitirá validar tecnologías críticas para futuras misiones espaciales dándole información fundamental a la NASA. Una vez en el espacio, Atenea medirá radiación en órbitas profundas, evaluará componentes para uso espacial, captará datos GPS para órbitas de transferencia geoestacionaria, y validará enlaces de comunicación de largo alcance", especificó el comunicado.
"El lanzamiento de Artemis II, con tripulantes a bordo, requiere los estándares de calidad y confiabilidad más exigentes del mundo para actividades espaciales, por lo que quedar seleccionado demuestra el alto nivel de las capacidades técnicas y operativas que mantiene la República Argentina. El desarrollo tecnológico y la investigación en asuntos estratégicos es la prioridad de la inversión en ciencia de este Gobierno, mientras se eficientizan los recursos a partir de la eliminación de gastos innecesarios en áreas sociales o politológicas", completa el texto.
La misión de Atenea será validar tecnologías críticas para futuras operaciones espaciales. El plan incluye medir radiación en órbitas profundas, evaluar componentes para uso espacial, captar datos GPS útiles para órbitas de transferencia y probar enlaces de comunicación de largo alcance. Todo eso, con el plus de que la NASA obtiene información en una misión tripulada de alta exposición.
El microsatélite ATENEA es un CubeSat de clase 12U, cuyas dimensiones totales son de aproximadamente 30 cm x 20 cm x 20 cm. Tiene como objetivo validar tecnologías críticas para futuras misiones espaciales.
El nombre ATENEA, en referencia a la diosa griega de la sabiduría y la estrategia, fue elegido como símbolo del enfoque orientado al conocimiento, la planificación y la cooperación en el desarrollo de esta misión. El proyecto integra aportes de distintas instituciones científicas, académicas y tecnológicas del país.
De acuerdo a lo informado en su sitio oficial, entre sus funciones se incluyen: