Artemis 2 entra en cuenta regresiva: la NASA alista el regreso humano a la órbita lunar

Con el SLS y la cápsula Orión ya en la plataforma 39B, la NASA acelera pruebas y ensayos para lanzar Artemis 2 desde el 6 de febrero: cuatro astronautas volarán diez días alrededor de la Luna.

La ventana inicial de lanzamiento se abre el 6 de febrero, con fechas alternativas hasta abril. Foto: ReutersLa ventana inicial de lanzamiento se abre el 6 de febrero, con fechas alternativas hasta abril. Foto: Reuters
La imagen del cohete lunar de nueva generación ya montado en la 39B del Centro Espacial Kennedy marcó el cambio de fase: de la integración bajo techo a la campaña final en la rampa, con chequeos de energía, comunicaciones y seguridad antes de cargar propelentes criogénicos.

En paralelo, la misión pasó del “símbolo” al cronograma: la ventana inicial de despegue se abre el 6 de febrero, con oportunidades distribuidas también en marzo y principios de abril, sujetas a clima, órbita y validaciones técnicas.

Pruebas finales y un ensayo clave en la rampa

En el cierre de enero está previsto el “wet dress rehearsal”, una cuenta regresiva completa con carga y descarga de oxígeno e hidrógeno líquidos, para confirmar que el sistema terrestre y el vehículo responden como un conjunto. Esa prueba suele definir cuánto margen real queda para sostener una fecha.

Artemis 2 llega con el antecedente de Artemis 1 como filtro técnico: la NASA busca que cada interfaz de la plataforma —desde líneas de combustible hasta control térmico— quede verificada en modo operativo, pero sin forzar un calendario si algo no cierra.

FILE PHOTO: Astronauts for NASA's Artemis II mission stand in front of their Orion crew capsule, expected to carry Victor Glover, pilot, Reid Wiseman, commander, and mission specialists Christina Hammock Koch and Jeremy Hansen, with the Canadian Space Agency, around the Moon and back to Earth, at the Kennedy Space Center in Cape Canaveral, Florida, U.S., August 8, 2023. REUTERS/Joe Skipper/File PhotoWiseman, Glover, Koch y Hansen integran la tripulación del primer Artemisa tripulado. Foto: Reuters

La tripulación, en modo misión

Con el objetivo en el entorno lunar, los cuatro integrantes ya entraron en cuarentena previa: Reid Wiseman comandará el vuelo, Victor Glover será el piloto, y Christina Koch y Jeremy Hansen actuarán como especialistas de misión, en un equipo que suma a Canadá en el núcleo del programa.

La cuarentena es parte de la rutina de lanzamiento: reduce riesgos sanitarios y ordena los últimos entrenamientos y revisiones médicas, mientras el hardware avanza en la plataforma y la sala de control prepara los procedimientos de contingencia.

The Space Launch System (SLS) rocket, with the Orion crew capsule, rolls past SpaceX’s launch complex 39A toward launch complex 39B as preprations continue for the Artemis 2 mission to the Moon at Kennedy Space Center in Cape Canaveral, Florida, U.S., January 17, 2026. REUTERS/Steve NesiusLa misión no aluniza: busca validar soporte vital, navegación y comunicaciones en espacio profundo. Foto: Reuters

Qué se busca alrededor de la Luna

Artemis 2 no está diseñada para alunizar. Será un vuelo de aproximadamente diez días para probar, con personas a bordo, el soporte vital de Orión, la navegación y las comunicaciones en espacio profundo, además de la habitabilidad real en un trayecto largo y exigente.

El plan contempla órbita inicial alrededor de la Tierra y luego la inyección translunar. La trayectoria prevista es de retorno libre híbrido: un esquema que aprovecha la gravedad para rodear la Luna y regresar, un “seguro” de diseño ante fallas severas de propulsión.

El cierre, también bajo lupa, será el regreso y el amerizaje: la reentrada y el desempeño del escudo térmico vuelven a ser el punto final que debe salir perfecto, esta vez con tripulación adentro. Artemis 2 es el examen que habilita el siguiente paso del programa.

