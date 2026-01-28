Histórico

Artemis 2 entra en cuenta regresiva: la NASA alista el regreso humano a la órbita lunar

Con el SLS y la cápsula Orión ya en la plataforma 39B, la NASA acelera pruebas y ensayos para lanzar Artemis 2 desde el 6 de febrero: cuatro astronautas volarán diez días alrededor de la Luna.