Historia de una exploración espacial

Apolo 13: la misión que estuvo a punto de convertirse en una tragedia espacial

En abril de 1970, el Apolo 13 partió hacia la Luna con la misión de explorar la región de Fra Mauro. A mitad de camino, una explosión en un tanque de oxígeno puso en riesgo la vida de sus tres astronautas y obligó a la NASA a improvisar una de las operaciones de rescate más recordadas de la historia espacial.