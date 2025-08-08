Apolo 13: la misión que estuvo a punto de convertirse en una tragedia espacial
En abril de 1970, el Apolo 13 partió hacia la Luna con la misión de explorar la región de Fra Mauro. A mitad de camino, una explosión en un tanque de oxígeno puso en riesgo la vida de sus tres astronautas y obligó a la NASA a improvisar una de las operaciones de rescate más recordadas de la historia espacial.
El 11 de abril de 1970, la NASA lanzó la misión Apolo 13 con destino a la Luna. Lo que debía ser el tercer alunizaje de la historia se transformó en una operación de rescate contrarreloj luego de que una explosión en uno de los tanques de oxígeno pusiera en jaque la supervivencia de los astronautas James Lovell, John Swigert y Fred Haise.
Apolo 13 formaba parte del programa Apolo, cuyo propósito era explorar la superficie lunar y realizar experimentos científicos. La tripulación estaba compuesta por el comandante James Lovell, el piloto del módulo de mando John Swigert y el piloto del módulo lunar Fred Haise. El plan original era alunizar en la región Fra Mauro de la Luna y realizar caminatas espaciales para recolectar muestras.
El accidente a 320.000 kilómetros de la Tierra
A las 55 horas de vuelo, cuando la nave ya se encontraba en ruta hacia la Luna, una explosión en el tanque de oxígeno número 2 del módulo de servicio dañó gravemente el sistema eléctrico y redujo el suministro de aire. Fue entonces cuando Swigert pronunció la famosa frase: “Houston, tenemos un problema”.
La NASA canceló el alunizaje y centró todos sus esfuerzos en traer de regreso a la tripulación. Los astronautas tuvieron que refugiarse en el módulo lunar, diseñado para dos personas y solo para dos días, pero que terminó albergando a los tres durante cuatro días.
La crisis del Apolo 13 puso a prueba la creatividad de ingenieros y técnicos de la NASA. Con recursos limitados, improvisaron filtros para eliminar el dióxido de carbono, racionaron energía y ajustaron la trayectoria para que la nave utilizara la gravedad lunar como “honda” y regresara a la Tierra.
El regreso a salvo
El 17 de abril de 1970, tras más de 142 horas de vuelo y una odisea técnica sin precedentes, el módulo de mando Odyssey amerizó en el océano Pacífico, donde fue rescatado por el USS Iwo Jima. Ningún astronauta sufrió lesiones graves, y la misión fue considerada un “fracaso exitoso” por la NASA, ya que demostró la capacidad de reacción y cooperación ante emergencias extremas.
El Apolo 13 no logró su objetivo de llegar a la Luna, pero se convirtió en una lección de resiliencia y trabajo en equipo. Su historia sigue siendo estudiada como ejemplo de cómo la ingeniería, la comunicación y la toma de decisiones pueden salvar vidas incluso en el entorno más hostil imaginable.
