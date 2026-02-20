Revelación histórica

Trump ordenó la desclasificación total de los archivos sobre extraterrestres y vida alienígena

El presidente de los Estados Unidos confirmó que autorizará la publicación de documentos secretos del Pentágono y la CIA. La medida busca exponer la verdad sobre los avistamientos de OVNIs y fenómenos inexplicables que han permanecido ocultos por décadas.