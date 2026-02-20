Trump ordenó la desclasificación total de los archivos sobre extraterrestres y vida alienígena
El presidente de los Estados Unidos confirmó que autorizará la publicación de documentos secretos del Pentágono y la CIA. La medida busca exponer la verdad sobre los avistamientos de OVNIs y fenómenos inexplicables que han permanecido ocultos por décadas.
Trump ordenó la desclasificación total de los archivos sobre extraterrestres. Crédito: Reuters.
En un anuncio que promete sacudir los cimientos de la comunidad científica y de inteligencia a nivel global, el presidente Donald Trump confirmó su decisión de desclasificar la totalidad de los archivos gubernamentales relacionados con extraterrestres y Fenómenos Anómalos No Identificados (UAP, por sus siglas en inglés).
La medida busca terminar con lo que el mandatario calificó como "décadas de secretismo innecesario" y responde a una demanda social que ha crecido exponencialmente en los últimos años.
"Es hora de que el pueblo estadounidense y el mundo entero sepan la verdad", afirmó el mandatario. La orden ejecutiva obligará a agencias como la CIA, el Pentágono y la NASA a liberar documentos, fotografías y videos captados por pilotos militares que, hasta el momento, se encontraban bajo estricto sello de confidencialidad o rotulados como material clasificado por razones de seguridad nacional.
El fin del secretismo militar y de inteligencia
Durante décadas, el gobierno estadounidense ha mantenido una postura ambigua respecto a los objetos voladores no identificados. Sin embargo, este anuncio marca un punto de inflexión.
Según trascendió, la liberación de archivos no será parcial, sino que incluirá informes técnicos sobre incursiones de objetos que muestran capacidades de vuelo que desafían las leyes de la física conocidas, como aceleraciones instantáneas y cambios de dirección imposibles para la tecnología humana actual.
Para los analistas, esta decisión no es solo una concesión a los entusiastas de la ufología, sino una maniobra política estratégica. Trump ha cuestionado reiteradamente a las estructuras de la comunidad de inteligencia, a las que acusa de ocultar información no solo sobre fenómenos espaciales, sino sobre la administración misma del Estado.
Al abrir estos archivos, el presidente busca posicionarse como el líder de la "transparencia total", forzando a las agencias a exponer sus secretos mejor guardados.
Uno de los puntos más sensibles de la desclasificación tiene que ver con los encuentros entre pilotos de la Marina y la Fuerza Aérea con estos fenómenos. Se espera que la publicación incluya videos en alta resolución y datos de radar de casos emblemáticos que hasta ahora solo se conocían por filtraciones o testimonios parciales.
La gran pregunta que la comunidad internacional espera responder es si estos objetos representan tecnología de potencias extranjeras —como Rusia o China— o si, efectivamente, existe evidencia de inteligencia no humana operando en la Tierra.
El Pentágono, que recientemente creó la Oficina de Resolución de Anomalías en Todos los Dominios (AARO), ha admitido cientos de casos sin explicación. No obstante, la orden de Trump va más allá de lo que los militares han estado dispuestos a compartir en las audiencias del Congreso.
La publicación masiva podría revelar si el gobierno posee materiales físicos o restos tecnológicos recuperados en incidentes de décadas pasadas.
Hacia la "Gran Divulgación" global
El anuncio ha generado una ola de reacciones en la comunidad científica. Mientras algunos investigadores piden cautela para no alimentar teorías conspirativas sin sustento, otros consideran que estamos ante el mayor evento de divulgación de la historia.
La posibilidad de que se confirme la existencia de vida extraterrestre o el contacto con civilizaciones de otros mundos cambiaría para siempre nuestra comprensión de la biología, la religión y la soberanía planetaria.
A medida que los Archivos Nacionales se preparan para digitalizar y liberar esta montaña de documentos, la expectativa crece.
Si bien el proceso podría demorar meses debido a la necesidad de proteger identidades de informantes o métodos de recolección de inteligencia, la decisión política ya está tomada: el misterio de los OVNIs dejará de ser patrimonio de unos pocos para convertirse en una verdad pública.