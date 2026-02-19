Trump anunció un proyecto futbolístico para Gaza con fondos de la FIFA

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este jueves que la Federación Internacional de Fútbol (FIFA) ayudará a recaudar un total de 75 millones de dólares para proyectos en Gaza relacionados con el fútbol.
El presidente de los Estados Unidos adelantó un ambicioso plan con inversión de la Federación Internacional de Fútbol para transformar el panorama en Medio Oriente con la construcción de campos y una academia de fútbol.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este jueves que la Federación Internacional de Fútbol (FIFA) ayudará a recaudar un total de 75 millones de dólares para proyectos en Gaza relacionados con el fútbol.
Trump informó sobre este compromiso durante su intervención en la primera reunión de la Junta de Paz impulsada por el mandatario para solucionar conflictos mundiales, empezando por el de la Franja.
"Estás haciendo campos y estás consiguiendo que las mejores estrellas del mundo vayan allí, gente que es más grande que tú y que yo", le dijo Trump al presidente de la FIFA, Gianni Infantino.
En un vídeo proyectado durante el encuentro, la FIFA detalló que construirá, junto a la entidad de Trump, 50 minicampos de fútbol, con un costo aproximado de 50.000 dólares estadounidenses por unidad.
Según explican, esto representa una inversión de 2,5 millones de dólares, además de cinco campos de tamaño completo en cinco distritos diferentes, con un costo aproximado de 1 millón de dólares por campo.
A esto se sumaría la construcción de una academia de la FIFA con una inversión estimada de 15 millones de dólares y un estadio nacional, valorado en otros 50 millones.
"No tenemos que reconstruir solo casas o escuelas u hospitales o carreteras, también tenemos que reconstruir y generar emoción, esperanza y confianza, y de esto se trata el fútbol", declaró Infantino en la reunión.
Durante su intervención, el republicano anunció a su vez que Estados Unidos aportará 10.000 millones de dólares en la Junta de Paz, mientras que otros países participantes han prometido hasta 7.000 millones de dólares para la reconstrucción de Gaza.
El republicano recibió este jueves a líderes y representantes de más de 40 países que llegaron a Washington para participar en calidad de miembros y observadores en la primera reunión de la Junta de Paz.
El presidente de la Argentina, Javier Milei, estuvo presente en la sesión de lanzamiento del Consejo de Paz. Allí, dio un discurso y se mostró cercano al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y al primer ministro de Hungría, Viktor Orbán.
Según fuentes cercanas al mandatario, la estadía en suelo norteamericano fue una oportunidad inmejorable de “posicionar a la Argentina en el tablero internacional”.
El jefe de Estado, además de dar el presente en este evento que suscitó la atención de todos los medios internacionales, volvió a tomar contacto con el mandatario norteamericano, en una muestra de que la relación transita por un momento inmejorable.
Con un hecho que desde el oficialismo y sus adherentes se encargaron de resaltar durante toda la jornada del jueves a través de las redes sociales: el líder de la Casa Blanca interrumpió su discurso en la cumbre para saludar a Milei y expresarle su apoyo públicamente.
A ese punto se le añade que el economista aprovechó la actividad para acercarse a otras figuras, como Viktor Orban, el primer ministro de Hungría y con quien se lo vio bromeando y cantando una canción de Elvis Presley. Una relación que podría derivar en futuros acuerdos comerciales.__IP__
El Presidente seguirá de cerca el desenlace de la votación del proyecto de reforma laboral en la Cámara de Diputados y pisará suelo argentino a las 7.30 de este viernes.
No tenía, por el momento, otras actividades confirmadas en su próximo viaje a Estados Unidos más allá de su participación en la feria Argentina Week,que se desarrollará en Manhattan, Nueva York, entre el 9 y 11 de marzo, y una reunión de presidentes de Latinoamérica convocada por Trump para el 7 de marzo.