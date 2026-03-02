Alineación planetaria: qué se vio realmente en el cielo y por qué se generó confusión
El director del CODE, Jorge Coghlan, desmitificó la supuesta “alineación planetaria” que circuló en medios y redes. Explicó por qué es un fenómeno imposible, qué planetas pueden verse a simple vista y cómo estas versiones virales impactan en el interés del público por la astronomía.
Qué planetas pueden verse a simple vista y cómo estas versiones virales impactan en el interés del público
En los últimos días, la supuesta alineación de planetas volvió a instalarse en la agenda mediática y en redes sociales, generando expectativa y consultas en todo el país. Sin embargo, desde el ámbito científico advierten que se trata de una interpretación errónea. El director del CODE, Jorge Coghlan, explicó que este fenómeno, tal como se difundió, no ocurrió y responde más a construcciones virales que a hechos astronómicos reales.
Fenómeno viral
Según Coghlan, la difusión masiva de este tipo de eventos responde a lo que históricamente se conocía como “hoax”, un término en inglés que significa broma o engaño. En su mirada, muchas veces se construyen relatos espectaculares sobre el cielo que no se corresponden con la realidad científica.
“Surgen los llamados hoax, que son personajes que arman toda una historia de sucesos en el espacio como algo maravilloso que en realidad no sucede”, explicó. Y agregó que eso ocurrió con la supuesta alineación planetaria que se difundió ampliamente.
La idea de que varios planetas podían verse alineados simultáneamente a simple vista generó una fuerte expectativa social. Sin embargo, el especialista fue contundente: “Los planetas no se alinean nunca, es imposible que se alineen, porque tienen planos diferentes con respecto al Sol”.
Desde esta perspectiva, el problema no radica solo en la exageración mediática, sino en la confusión conceptual. La palabra “alineación” sugiere que los cuerpos celestes se ubican en una misma línea visible desde la Tierra, algo que no ocurre en la dinámica real del sistema solar.
Desde el CODE mantienen sus actividades habituales de divulgación y observación astronómica. Créditos: Fernando Nicola
Qué se vio realmente en el cielo
De acuerdo con el director del CODE, muchas personas salieron a observar el cielo motivadas por la expectativa generada, pero lo que pudieron ver fue mucho más limitado.
“La gente salió y lo único que vio es Júpiter”, señaló. Explicó que otros planetas que se mencionaban en las publicaciones no eran visibles en ese momento por distintas razones astronómicas.
En algunos casos, los planetas estaban demasiado cerca del Sol en términos de posición aparente. “Venus está del otro lado del Sol. Mercurio está de este lado, pero muy cerquita. Júpiter y Saturno están muy lejos en el sistema solar también en dirección al Sol, o sea, se funden en la luz del Sol, imposible verlos”, detalló.
También se mencionaron planetas que directamente no son visibles a simple vista. Urano, por ejemplo, es un planeta telescópico. “Tenés que tener un buen telescopio y saber que esa estrellita es Urano”, explicó Coghlan, destacando que requiere conocimientos específicos de observación.
En el caso de Neptuno, la dificultad es aún mayor. “Es más que telescópico, es fotográfico, está a 4.500 millones de kilómetros”, precisó.
Otros planetas incluidos en la narrativa viral tampoco eran observables en ese contexto. Marte, por ejemplo, estaba en posición diurna, lo que lo hacía invisible durante la noche.
Alineación de seis planetas del sistema solar
Por qué parece que se “juntan”
Para entender el origen de estas confusiones, Coghlan explicó el concepto de eclíptica, clave para comprender cómo se mueven los planetas en el cielo.
“La eclíptica es el camino del Sol durante el día. Si está la Luna a la noche, sigue ese mismo caminito”, describió. Se trata de una franja del cielo donde se observan los planetas a lo largo del año, desplazándose entre las estrellas.
De hecho, el término planeta proviene de la antigüedad y significa “estrella errante”. Los antiguos ya habían identificado cinco astros visibles a simple vista que se movían respecto del fondo estelar: Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno.
Ese movimiento, sumado a la perspectiva desde la Tierra, puede generar la ilusión de cercanía entre cuerpos que en realidad están muy distantes. “Podés tener conjunciones, como un Venus entre la Tierra y el Sol y un Júpiter muy lejos que parece que se juntan”, explicó.
Pero esa cercanía es solo aparente. “Cuando mirás el sistema solar desde arriba, los planetas están todos desparramados”, remarcó. Por eso, la idea de una alineación estricta es, en términos científicos, incorrecta.
Más allá de la falta de sustento astronómico, el fenómeno tuvo un efecto concreto: despertó el interés del público. Desde el CODE señalaron que hubo una fuerte afluencia de visitantes motivados por la curiosidad.
“Tuvimos una invasión impresionante de gente ávida por ver la alineación”, relató Coghlan. El dato refleja cómo estos eventos virales, aun cuando parten de información incorrecta, pueden funcionar como disparadores de interés por la astronomía.
El especialista también advirtió sobre otras interpretaciones que circulan en paralelo, como las vinculadas a eclipses o fenómenos visibles en otras partes del mundo. Mencionó, por ejemplo, un eclipse lunar que se promocionaba pese a no ser observable desde Argentina.
“Es un eclipse que se ve en Nueva Zelanda, Australia o el Pacífico. No lo vemos nosotros”, aclaró, en referencia a otro caso de información difundida sin el contexto adecuado.
En paralelo a estas aclaraciones, desde el CODE mantienen sus actividades habituales de divulgación y observación astronómica. Coghlan señaló que el observatorio permanece abierto en horarios nocturnos, especialmente en momentos con fenómenos visibles como la Luna llena.
“Estamos todas las noches abiertos. Hoy, mañana y pasado a las 7 de la tarde tenemos Luna llena”, indicó, aunque advirtió que el clima puede condicionar la observación.
Uno de los puntos destacados es la experiencia de ver la salida de la Luna desde la costanera, que definió como particularmente atractiva para el público general. También anticipó actividades educativas.
“Ya vamos a anunciar el taller de niños que va a empezar ahora en marzo los días sábados”, adelantó.