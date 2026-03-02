Fenómeno viral

Alineación planetaria: qué se vio realmente en el cielo y por qué se generó confusión

El director del CODE, Jorge Coghlan, desmitificó la supuesta “alineación planetaria” que circuló en medios y redes. Explicó por qué es un fenómeno imposible, qué planetas pueden verse a simple vista y cómo estas versiones virales impactan en el interés del público por la astronomía.