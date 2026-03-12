Impactantes imágenes de Marte reavivan el misterio sobre si alguna vez hubo vida

Durante décadas, científicos de todo el mundo intentaron responder una de las preguntas más fascinantes de la exploración espacial: si alguna vez existió vida en Marte. Con el paso del tiempo, distintas misiones comenzaron a aportar datos clave para comprender el pasado del llamado Planeta Rojo.
Recientemente, la NASA presentó nuevas imágenes obtenidas por la sonda Mars Reconnaissance Orbiter, una nave que desde hace veinte años estudia la superficie de Marte en busca de señales que indiquen la presencia de agua en el pasado.
Las fotografías muestran distintos sectores del planeta con gran nivel de detalle y forman parte de un trabajo de observación que se mantiene desde hace dos décadas. A través de estos registros, los científicos buscan comprender cómo evolucionó el planeta y si en algún momento reunió condiciones que pudieran favorecer la aparición de vida.
Al difundir el material, la agencia espacial explicó en redes sociales: “Durante 20 años, nuestra sonda Mars Reconnaissance Orbiter ha buscado en el planeta señales de agua antigua”. El mensaje fue publicado en la cuenta oficial de la NASA en la red social X.
For 20 years, our Mars Reconnaissance Orbiter has searched the planet for signs of long-ago water. It has sent back photos that are not only stunning, but useful – they'll help us when future astronauts land on Mars to explore it. Which is your favorite? pic.twitter.com/mc4wHYjqm5
La misión del Mars Reconnaissance Orbiter comenzó luego de un viaje de aproximadamente siete meses hacia Marte. Tras su llegada, la nave realizó distintas maniobras para ubicarse en una órbita científica estable desde la cual inició sus observaciones.
A partir de ese momento, los instrumentos del orbitador comenzaron a investigar la historia del agua en el planeta. Para hacerlo, la nave utiliza diferentes herramientas capaces de tomar imágenes de alta resolución, analizar los minerales presentes en el suelo marciano, buscar posibles reservas de agua subterránea y estudiar el polvo y el vapor de agua presentes en la atmósfera.
La agencia espacial mostró imágenes de la sonda Mars Reconnaissance Orbiter.
Además, el orbitador también permite monitorear el clima global del planeta. Toda esta información ayuda a reconstruir la evolución de Marte y a identificar señales que indiquen cómo fue su ambiente en el pasado. Los investigadores identificaron depósitos minerales que podrían haberse formado en presencia de agua durante largos períodos de tiempo.
Indicios de antiguos maresy lagos
Las observaciones realizadas por el Mars Reconnaissance Orbiter también permitieron detectar posibles rastros de antiguos mares y lagos en la superficie marciana.
Al analizar las imágenes captadas por la nave, los científicos encontraron estructuras geológicas que podrían estar vinculadas con capas de sedimentos depositadas por corrientes de agua hace millones de años.
Este tipo de hallazgos refuerza la idea de que el planeta pudo haber tenido, en el pasado, un ambiente muy diferente al actual. Hoy, Marte presenta condiciones extremadamente secas y frías, pero los registros geológicos sugieren que en otras épocas el agua pudo haber desempeñado un papel mucho más importante en su superficie.
El entorno
Algunos análisis basados en las primeras observaciones de la misión sugieren que líquidos o gases habrían circulado a través de grietas en rocas subterráneas del antiguo Marte.
Según los investigadores, ese tipo de procesos geológicos podría haber generado ambientes capaces de albergar microorganismos. Si bien todavía no existe evidencia directa de vida extraterrestre, estos indicios fortalecen la hipótesis de que el planeta pudo haber tenido condiciones habitables en algún momento de su historia.
Por ese motivo, los estudios sobre la presencia pasada de agua continúan siendo uno de los ejes principales de la investigación científica en Marte. Mientras que orbitadores anteriores solo podían identificar objetos del tamaño de un autobús escolar, esta cámara permite detectar detalles tan pequeños como una mesa de comedor.