Cometa MAPS: cuándo se verá en Argentina y por qué podría ser histórico
El objeto se aproximará de forma extrema al Sol a comienzos de abril, lo que podría potenciar su brillo y convertirlo en un fenómeno visible desde el hemisferio sur si logra resistir las condiciones límite.
El cometa se aproxima al Sol en una trayectoria extrema.
El cometa C/2026 A1 (MAPS) avanza hacia uno de los momentos más críticos de su recorrido: un acercamiento extremo al Sol que podría transformarlo en uno de los fenómenos astronómicos más impactantes del año, con mejores condiciones de observación desde el hemisferio sur.
Descubierto el 13 de enero de 2026 desde el observatorio AMACS1, en el desierto de Atacama, este objeto pertenece al grupo Kreutz, conocido por sus cometas rasantes solares, capaces de ofrecer espectáculos brillantes pero muchas veces efímeros debido a las condiciones extremas que enfrentan al aproximarse a la estrella.
Acercamientoextremo
Según las proyecciones, el cometa alcanzará su perihelio el 4 de abril de 2026, momento en el que pasará a una distancia mínima del Sol. Durante ese trayecto, se desplazará a una velocidad cercana a los 557 kilómetros por segundo, en una órbita que lo llevará a una proximidad extraordinaria respecto de la superficie solar.
El cometa MAPS iluminará el cielo argentino.
Esa cercanía podría provocar un aumento significativo en su brillo, lo que abre la posibilidad de que se vuelva visible incluso sin instrumentos en determinadas condiciones. Sin embargo, también existe un riesgo concreto: muchos cometas de este tipo no logran resistir la radiación intensa y las fuerzas gravitacionales, lo que puede derivar en su fragmentación o desaparición.
Por qué podríaser histórico
El interés científico creció en las últimas semanas debido a una característica poco habitual. A diferencia de otros integrantes del grupo Kreutz, este cometa fue detectado a una distancia considerable del Sol, lo que sugiere que podría tener un tamaño mayor o una actividad más intensa.
Este comportamiento alimenta las expectativas de que desarrolle una cola visible y un brillo destacado. En los escenarios más optimistas, incluso podría alcanzar una luminosidad comparable a la de Venus, lo que permitiría observarlo en el cielo durante el crepúsculo.
El hemisferio sur tendrá mejores condiciones de observación.
De todos modos, los especialistas insisten en que estos cuerpos son altamente impredecibles y que su evolución dependerá de la resistencia de su núcleo frente al calor extremo.
Qué se espera paraArgentina
Durante la segunda mitad de marzo, el cometa continuará incrementando su brillo, aunque su cercanía angular con el Sol dificultará su observación directa desde la superficie terrestre. El momento decisivo se producirá entre el 4 y el 6 de abril, cuando alcance su punto más cercano y, si sobrevive, pueda reaparecer con mayor intensidad tras el perihelio.
Para Argentina, las condiciones son favorables en comparación con el hemisferio norte, lo que mejora las posibilidades de observación. Aun así, no se trata de un fenómeno garantizado, ya que todo dependerá de cómo evolucione el cometa en su paso extremo.
Los especialistas advierten que no se debe intentar observarlo directamente cerca del Sol sin la protección adecuada, debido a los riesgos que implica para la vista. Por ello, el seguimiento más seguro en los días críticos se realizará mediante imágenes captadas por observatorios y misiones espaciales como SOHO.
Si logra resistir su acercamiento, el cometa MAPS podría convertirse en uno de los eventos astronómicos más destacados del año y en una oportunidad única para quienes observan el cielo en el hemisferio sur.