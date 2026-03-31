Plan de obras en Santa Rosa de Calchines: vivienda, servicios y educación

La localidad de Santa Rosa de Calchines atraviesa una etapa de marcada expansión en infraestructura, con un conjunto de obras públicas que avanzan en simultáneo y que impactan de manera directa en la calidad de vida de cientos de familias.
Con apoyo provincial, la comuna avanza con viviendas, aulas, agua potable y tendido eléctrico, en un plan integral que mejora servicios y calidad de vida.
La localidad de Santa Rosa de Calchines atraviesa una etapa de marcada expansión en infraestructura, con un conjunto de obras públicas que avanzan en simultáneo y que impactan de manera directa en la calidad de vida de cientos de familias.
El proceso cuenta con el respaldo del gobierno provincial encabezado por Maximiliano Pullaro y con la ejecución local a cargo de la comuna que dirige Carlos Yossen.
El plan de trabajo incluye construcción de viviendas, ampliación del tendido eléctrico, extensión de la red de agua potable y nuevas obras educativas, en una estrategia integral orientada a fortalecer el desarrollo urbano y social de la región.
Uno de los principales frentes de obra es la construcción de 20 viviendas, una iniciativa que busca dar respuesta a la demanda habitacional local. En paralelo, se ejecuta el tendido eléctrico que beneficiará a 80 lotes del barrio Juan Manuel de Rosas, permitiendo avanzar en la urbanización de ese sector.
“Avanzamos con la construcción de 20 viviendas, al tiempo que se desarrolla el tendido eléctrico que impactará positivamente en 80 lotes”, señaló Yossen, quien destacó la articulación con la Provincia para sostener el ritmo de los trabajos.
En materia educativa, la localidad suma infraestructura a través del Programa Mil Aulas del Ministerio de Educación provincial. Actualmente se construye un nuevo espacio en el Jardín de Infantes Nº 99.
Estas obras se suman a intervenciones recientes en la región: dos aulas en la Escuela Nº 6319 de Los Zapallos y una en la Escuela Nº 427 de Campo Iturraspe. Además, está prevista la ejecución de una quinta aula destinada al Taller Manual Nº 84, lo que permitirá ampliar la capacidad del sistema educativo y mejorar las condiciones de enseñanza.
Otro de los proyectos centrales es la extensión de la red de agua potable, impulsada por la Secretaría de Aguas, dependiente del Ministerio de Obras Públicas provincial. La intervención alcanzará a unos 400 hogares de los barrios Fausto, Tupac Amaru, Rosas, 70 Lotes y Güemes, garantizando el acceso a un servicio esencial.
El senador por el departamento Garay, Germán Baumgartner, valoró el acompañamiento del Ejecutivo santafesino y destacó “la celeridad del gobierno provincial en la aprobación de este tipo de proyectos”, subrayando su impacto en las localidades de la costa.
En paralelo a las obras estructurales, la comuna proyecta la puesta en valor de la plaza principal y del paseo costero cercano al camping comunal. Estas intervenciones serán financiadas a través del Programa de Obras Urbanas y la Secretaría de Turismo provincial, respectivamente, con el objetivo de potenciar el uso del espacio público y fortalecer el perfil turístico de la localidad.
Con este conjunto de iniciativas, Santa Rosa de Calchines consolida un proceso de crecimiento sostenido, apoyado en la inversión pública y en la articulación entre niveles de gobierno, en busca de mejorar la infraestructura y promover el desarrollo integral de la comunidad.