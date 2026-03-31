Termina un día trágico en San Cristóbal con movilización

Termina un día trágico en San Cristóbal, provincia de Santa Fe, luego del violento episodio de este lunes por la mañana.
Termina un día trágico en San Cristóbal, provincia de Santa Fe, luego del violento episodio de este lunes por la mañana.
Una comunidad conmocionada, adolescentes aturdidos por lo que tuvieron que vivir hoy.
Alrededor de las 7 de la mañana, un joven de 15 años ingresó a la escuela N° 40 "Mariano Moreno" con un arma, efectuó varios disparos y lamentablemente perdió la vida inmediatamente Ian de 13 años.
Al ser menores de edad los involucrados en el hecho se pide cautela y se confirma que todo está en materia de investigación.
Esta noche se realizó una concentración frente al establecimiento escolar y se prendieron velas en memoria del joven.
Esta noche se realizó una concentración frente al establecimiento escolar y se prendieron velas en memoria del joven.