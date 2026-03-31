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Termina un día trágico en San Cristóbal con movilización

J. M. Bullo y 9 de julio, la intersección "en T" donde se ubica la institución fue el punto de encuentro de los sancristobalenses esta noche para rendir homenaje el joven víctima falta de la tragedia. Foto: Noelí RojasJ. M. Bullo y 9 de julio, la intersección "en T" donde se ubica la institución fue el punto de encuentro de los sancristobalenses esta noche para rendir homenaje el joven víctima falta de la tragedia. Foto: Noelí Rojas
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Termina un día trágico en San Cristóbal, provincia de Santa Fe, luego del violento episodio de este lunes por la mañana.

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Una comunidad conmocionada, adolescentes aturdidos por lo que tuvieron que vivir hoy.

Alrededor de las 7 de la mañana, un joven de 15 años ingresó a la escuela N° 40 "Mariano Moreno" con un arma, efectuó varios disparos y lamentablemente perdió la vida inmediatamente Ian de 13 años.

"La 40" iluminada por velas blancas en un sentido homenaje de la comunidad sancristobalense. Foto: El Litoral"La 40" iluminada por velas blancas en un sentido homenaje de la comunidad sancristobalense. Foto: El Litoral

Al ser menores de edad los involucrados en el hecho se pide cautela y se confirma que todo está en materia de investigación.

Esta noche se realizó una concentración frente al establecimiento escolar y se prendieron velas en memoria del joven.

La comunidad sancristobalense prende velas blancas en las escaleras y alrededores de la Escuela Mariano Moreno tras la tragedia. Foto: El LitoralLa comunidad sancristobalense prende velas blancas en las escaleras y alrededores de la Escuela Mariano Moreno tras la tragedia. Foto: El Litoral

Esta noche se realizó una concentración frente al establecimiento escolar y se prendieron velas en memoria del joven.

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