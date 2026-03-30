#HOY:

San Cristóbal
Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Colón
Unión
En redes sociales

La Escuela Normal de San Cristóbal emitió un comunicado tras el violento episodio

Se trata de un breve mensaje de “profundo pesar” para las familias y comunidades afectadas por el ataque con arma de fuego del joven de 15 años y la muerte de otro adolescente de 13. La Municipalidad también confirmó duelo por 48 horas.

Así lucía la escuela la Escuela Normal de San Cristóbal tras la dolorosa jornada. Crédito: El LitoralAsí lucía la escuela la Escuela Normal de San Cristóbal tras la dolorosa jornada. Crédito: El Litoral
Seguinos en
Por: 

A través de sus vías oficiales, la Escuela Normal Superior Nº40 "Mariano Moreno" de la ciudad de San Cristóbal emitió un comunicado sobre el violento episodio registrado este lunes por la mañana.

Mirá tambiénBrote psicótico; la teoría de la defensa del menor que disparó y mató en la escuela de San Cristóbal

La reacción se dio en horas de la tarde - noche en su cuenta de Instagram, luego del ataque llevado a cabo con un arma de fuego por un joven de 15 años que realizó una serie de disparos dentro del establecimiento educativo.

Así lucía la escuela la Escuela Normal de San Cristóbal tras la dolorosa jornada. Crédito: El LitoralAsí lucía la escuela la Escuela Normal de San Cristóbal tras la dolorosa jornada. Crédito: El Litoral

Como producto del ataque, un adolescente de 13 años perdió la vida. Otros tres resultaron heridos, uno de ellos con mayor gravedad, lo que obligó a su traslado inicial a la ciudad de Rafaela y luego al Hospital Alassia de la ciudad de Santa Fe.

Qué dice el comunicado

“La Comunidad Educativa de la Escuela N° 40 “Mariano Moreno” acompaña con profundo pesar a las familias de los estudiantes involucrados en el hecho de violencia ocurrido en la jornada de hoy”, indica el mensaje.

Mirá tambiénActualizan el estado de los estudiantes heridos en San Cristóbal

“Toda la comunidad educativa se encuentra profundamente afectada por lo sucedido y reafirma su compromiso de trabajar conjuntamente para transitar este dolor, acompañando a los jóvenes en este difícil momento”, agrega el posteo de la Escuela en Instagram.

El comunicado desde la Escuela Normal Mariano Moreno.El comunicado desde la Escuela Normal Mariano Moreno.

“Asimismo, se recomienda a las familias generar espacios de diálogo y acompañamiento con sus hijos, a fin de poder contener y abordar esta situación tan difícil que atraviesa hoy la ciudad de San Cristóbal”, cierra el comunicado oficial.

Duelo por 48 horas

La Municipalidad de San Cristóbal también emitió un comunicado en redes sociales confirmando que se establece un duelo de 48 horas en la ciudad por este “momento de profundo dolor”, destacando además que la víctima era hijo de un trabajador municipal.

El comunicado de la Municipalidad de San Cristóbal.El comunicado de la Municipalidad de San Cristóbal.

“Hoy, la familia Municipal está de luto, la pérdida irreparable de Ian, hijo de un trabajador municipal, nos conmueve profundamente y nos toca de lleno. Este hecho nos interpela como sociedad y nos llama a ejercer la empatía, el respeto y el acompañamiento a nuestros jóvenes”, reza el mensaje.

Desde la gestión de Marcelo Andreychuk también agregaron: “Extendemos nuestras más sinceras condolencias a sus seres queridos, a sus compañeros y a toda la comunidad educativa de la Escuela Normal Superior N° 40 “Mariano Moreno” en este momento de profundo e indescriptible dolor”.

Seguinos en
Sobre el Autor

#TEMAS:
San Cristóbal
Santa Fe violenta

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro