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La Escuela Normal de San Cristóbal emitió un comunicado tras el violento episodio

Se trata de un breve mensaje de “profundo pesar” para las familias y comunidades afectadas por el ataque con arma de fuego del joven de 15 años y la muerte de otro adolescente de 13. La Municipalidad también confirmó duelo por 48 horas.