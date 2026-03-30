La Escuela Normal de San Cristóbal emitió un comunicado tras el violento episodio

A través de sus vías oficiales, la Escuela Normal Superior Nº40 "Mariano Moreno" de la ciudad de San Cristóbal emitió un comunicado sobre el violento episodio registrado este lunes por la mañana.
Se trata de un breve mensaje de “profundo pesar” para las familias y comunidades afectadas por el ataque con arma de fuego del joven de 15 años y la muerte de otro adolescente de 13. La Municipalidad también confirmó duelo por 48 horas.
A través de sus vías oficiales, la Escuela Normal Superior Nº40 "Mariano Moreno" de la ciudad de San Cristóbal emitió un comunicado sobre el violento episodio registrado este lunes por la mañana.
La reacción se dio en horas de la tarde - noche en su cuenta de Instagram, luego del ataque llevado a cabo con un arma de fuego por un joven de 15 años que realizó una serie de disparos dentro del establecimiento educativo.
Como producto del ataque, un adolescente de 13 años perdió la vida. Otros tres resultaron heridos, uno de ellos con mayor gravedad, lo que obligó a su traslado inicial a la ciudad de Rafaela y luego al Hospital Alassia de la ciudad de Santa Fe.
“La Comunidad Educativa de la Escuela N° 40 “Mariano Moreno” acompaña con profundo pesar a las familias de los estudiantes involucrados en el hecho de violencia ocurrido en la jornada de hoy”, indica el mensaje.
“Toda la comunidad educativa se encuentra profundamente afectada por lo sucedido y reafirma su compromiso de trabajar conjuntamente para transitar este dolor, acompañando a los jóvenes en este difícil momento”, agrega el posteo de la Escuela en Instagram.
“Asimismo, se recomienda a las familias generar espacios de diálogo y acompañamiento con sus hijos, a fin de poder contener y abordar esta situación tan difícil que atraviesa hoy la ciudad de San Cristóbal”, cierra el comunicado oficial.
La Municipalidad de San Cristóbal también emitió un comunicado en redes sociales confirmando que se establece un duelo de 48 horas en la ciudad por este “momento de profundo dolor”, destacando además que la víctima era hijo de un trabajador municipal.
“Hoy, la familia Municipal está de luto, la pérdida irreparable de Ian, hijo de un trabajador municipal, nos conmueve profundamente y nos toca de lleno. Este hecho nos interpela como sociedad y nos llama a ejercer la empatía, el respeto y el acompañamiento a nuestros jóvenes”, reza el mensaje.
Desde la gestión de Marcelo Andreychuk también agregaron: “Extendemos nuestras más sinceras condolencias a sus seres queridos, a sus compañeros y a toda la comunidad educativa de la Escuela Normal Superior N° 40 “Mariano Moreno” en este momento de profundo e indescriptible dolor”.