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Actualizan el estado de los estudiantes heridos en San Cristóbal

Los alumnos ingresados en el hospital local ya recibieron el alta, mientras que dos permanecen bajo monitoreo y control clínico en Rafaela y otro en Santa Fe, ambos con evolución estable. Continúa el acompañamiento interdisciplinario en la localidad para víctimas y familiares.

Hospital Julio Villanueva, San Cristóbal, Santa Fe. Foto: Mirador ProvincialHospital Julio Villanueva, San Cristóbal, Santa Fe. Foto: Mirador Provincial
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El Gobierno de la Provincia de Santa Fe actualiza el estado de salud de los estudiantes que recibieron asistencia médica tras el trágico episodio ocurrido en la Escuela Mariano Moreno de la ciudad de San Cristóbal, por el que falleció un adolescente de 13 años, alumno de la institución.

Los seis alumnos que ingresaron inicialmente a la Guardia del hospital de la localidad, con heridas superficiales, ya fueron dados de alta, tras determinarse que ninguno requería internación.

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Respecto a los pacientes derivados, el estudiante de 13 años que ingresó originalmente al Hospital Regional "Dr. Jaime Ferré" de Rafaela, se encuentra actualmente internado en el Hospital de Niños “Dr. Orlando Alassia” de la capital provincial. El joven permanece en la Unidad de Cuidados Especiales bajo monitoreo y control clínico, sin requerir intervención quirúrgica de momento. En horas del mediodía, el director de ese efector, Pablo Ledesma, destacó el trabajo articulado de los equipos de salud de San Cristóbal y Rafaela por la “derivación oportuna con la premura necesaria que tiene una situación de estas características”.

Investigan un ataque fatal dentro de un establecimiento educativo.Continua la investigación del ataque fatal dentro del establecimiento educativo.

Ledesma detalló que el paciente ingresó “en excelentes condiciones clínicas, lúcido, estable, conectado, activo y ubicado en tiempo y espacio”, y explicó que su derivación fue considerando que se trata del hospital pediátrico de mayor complejidad de la provincia, con especialidades y subespecialidades acordes a ese nivel de atención.

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Por su parte, el segundo estudiante -de 15 años- trasladado al Hospital de Rafaela continúa internado en sala de internación general de ese establecimiento, con una evolución estable de sus lesiones superficiales.

En el Hospital de San Cristóbal se mantiene una atención interdisciplinaria para continuar con la asistencia que se brinda a las víctimas y sus familiares, en el marco de un despliegue interministerial del Gobierno Provincial para el acompañamiento integral de las personas afectadas.

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