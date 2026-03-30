Dos internados

Actualizan el estado de los estudiantes heridos en San Cristóbal

Los alumnos ingresados en el hospital local ya recibieron el alta, mientras que dos permanecen bajo monitoreo y control clínico en Rafaela y otro en Santa Fe, ambos con evolución estable. Continúa el acompañamiento interdisciplinario en la localidad para víctimas y familiares.