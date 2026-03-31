Pirola confirmó el cronograma de Mascotas Las Colonias en el departamento
El cronograma comenzará el martes 7 en Franck, continuará el miércoles 8 en San Jerónimo Norte y el jueves 9 en San Carlos Centro. Luego seguirá el jueves 16 en Colonia San José, el jueves 23 en Santa María Centro, el martes 28 en Humboldt, el miércoles 29 en Esperanza y finalizará el jueves 30 en Cavour.
El programa se articula con gobiernos locales y entidades intermedias, promoviendo la tenencia responsable y consolidando un esquema de trabajo sostenido en el territorio.
El senador provincial Rubén Pirola informó las fechas de abril del programa Mascotas Las Colonias, que se desarrollará en distintas localidades del departamento con el objetivo de sostener el control poblacional de perros y gatos mediante esterilizaciones.
El programa se articula con gobiernos locales y entidades intermedias, promoviendo la tenencia responsable y consolidando un esquema de trabajo sostenido en el territorio.
El cronograma comenzará el martes 7 en Franck, continuará el miércoles 8 en San Jerónimo Norte y el jueves 9 en San Carlos Centro. Luego seguirá el jueves 16 en Colonia San José, el jueves 23 en Santa María Centro, el martes 28 en Humboldt, el miércoles 29 en Esperanza y finalizará el jueves 30 en Cavour.
“El acceso cercano y organizado a las castraciones permite sostener una política sanitaria que impacta de manera directa en cada comunidad”, expresó Pirola al presentar el esquema de trabajo para este mes.
En Esperanza
La jornada se realizará el miércoles 29 en la Vecinal Barrio Norte, con organización junto a la Federación de Vecinales de la ciudad.
“El acceso cercano y organizado a las castraciones permite sostener una política sanitaria que impacta de manera directa en cada comunidad”, expresó Pirola.
Los turnos pueden solicitarse al 3496 511326 y la actividad se llevará adelante en calle Colón 2000, en las instalaciones de la Asociación Deportiva Juventud.
El programa se articula con gobiernos locales y entidades intermedias, promoviendo la tenencia responsable y consolidando un esquema de trabajo sostenido en el territorio.
Presencia activa
Mascotas Las Colonias sostiene una presencia permanente en cada localidad del departamento, facilitando el acceso a intervenciones seguras y organizadas que mejoran la convivencia y fortalecen las condiciones sanitarias en la vida diaria de los vecinos.