Salud animal

Pirola confirmó el cronograma de Mascotas Las Colonias en el departamento

El cronograma comenzará el martes 7 en Franck, continuará el miércoles 8 en San Jerónimo Norte y el jueves 9 en San Carlos Centro. Luego seguirá el jueves 16 en Colonia San José, el jueves 23 en Santa María Centro, el martes 28 en Humboldt, el miércoles 29 en Esperanza y finalizará el jueves 30 en Cavour.