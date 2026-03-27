Pirola en Felicia, Nuevo Torino y Humboldt con eje en el acompañamiento a instituciones locales
La recorrida forma parte de una agenda sostenida en cada localidad del departamento, donde la presencia territorial, el vínculo con gobiernos locales y el trabajo junto a instituciones marcan una forma de representación basada en hechos concretos y trabajo siempre en positivo.
“Cuando el trabajo se sostiene en el tiempo y se comparte con instituciones, la comunidad gana estabilidad y cada proyecto encuentra continuidad”, expresó Pirola.
El senador provincial Rubén Pirola desarrolló una agenda de trabajo en las localidades de Felicia, Nuevo Torino y Humboldt, donde mantuvo encuentros con autoridades comunales y referentes institucionales, acompañando iniciativas vinculadas al desarrollo de cada comunidad.
“Cuando el trabajo se sostiene en el tiempo y se comparte con instituciones, la comunidad gana estabilidad y cada proyecto encuentra continuidad”, expresó Pirola.
En Felicia, junto al presidente comunal Rodrigo Saluzzo, recorrió las obras que la comuna lleva adelante y conversó sobre la continuidad del ritmo de trabajo.
La visita incluyó el Club Atlético Felicia, donde avanza el recambio de luminarias, y el Tiro Federal, en la preparación de “El Felicianito”, una propuesta deportiva que convoca a niños de toda la región.
“Cuando el trabajo se sostiene en el tiempo y se comparte con instituciones, la comunidad gana estabilidad y cada proyecto encuentra continuidad”, expresó Pirola.
“Cuando el trabajo se sostiene en el tiempo y se comparte con instituciones, la comunidad gana estabilidad y cada proyecto encuentra continuidad”, expresó Pirola.
En Nuevo Torino
La agenda continuó en Nuevo Torino, donde junto al presidente comunal Juan Carlos Imsteyf visitó la futura sede de la Asociación Civil Defensa Civil, acompañando el avance de la obra. Luego, en la Biblioteca Popular, se sumó respaldo para fortalecer su funcionamiento como espacio de encuentro y aprendizaje.
“Cuando el trabajo se sostiene en el tiempo y se comparte con instituciones, la comunidad gana estabilidad y cada proyecto encuentra continuidad”, expresó Pirola.
“Cada paso que dan estas instituciones deja capacidad instalada en el pueblo y consolida una forma de hacer que se apoya en lo que ya existe y se proyecta en el tiempo”, señaló.
En Humboldt
Junto al presidente comunal Martín “Puchi” Quiroz, recorrió el Museo Histórico de la Colonia y respaldó a la Asociación Amigos del Museo.
“Cuando el trabajo se sostiene en el tiempo y se comparte con instituciones, la comunidad gana estabilidad y cada proyecto encuentra continuidad”, expresó Pirola.
También visitó la Iglesia Evangélica del Río de la Plata, donde se desarrollan mejoras en el templo, y el Club de Bochas San Luis, donde avanzan trabajos en la infraestructura del techo.
“Cuando cada institución se fortalece, la vida en común gana continuidad y capacidad para sostenerse en el tiempo”, concluyó Pirola.
La recorrida forma parte de una agenda sostenida en cada localidad del departamento, donde la presencia territorial, el vínculo con gobiernos locales y el trabajo junto a instituciones marcan una forma de representación basada en hechos concretos y trabajo siempre en positivo.