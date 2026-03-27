Recorrida por localidades

Pirola en Felicia, Nuevo Torino y Humboldt con eje en el acompañamiento a instituciones locales

La recorrida forma parte de una agenda sostenida en cada localidad del departamento, donde la presencia territorial, el vínculo con gobiernos locales y el trabajo junto a instituciones marcan una forma de representación basada en hechos concretos y trabajo siempre en positivo.