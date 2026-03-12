#HOY:

Pirola: "Respaldar las actividades de nuestras localidades es cuidar hábitos que sostienen comunidad"

El senador provincial Rubén Pirola acompañó institucionalmente durante el último fin de semana diversas actividades culturales, deportivas y comunitarias desarrolladas en distintas localidades del departamento Las Colonias, iniciativas que convocan a instituciones y vecinos y forman parte de la agenda social de cada comunidad.

El senador por el departamento Las Colonias acompañó institucionalmente durante el fin de semana las Fiestas de las Colectividades en San Carlos Centro y San Jerónimo Norte, el Festival de Box en Esperanza y presentaciones del programa MusiActiva en Cavour y Pujato Norte.

Actividades que sostienen comunidad

El senador provincial Rubén Pirola acompañó institucionalmente durante el último fin de semana diversas actividades culturales, deportivas y comunitarias desarrolladas en distintas localidades del departamento Las Colonias, iniciativas que convocan a instituciones y vecinos y forman parte de la agenda social de cada comunidad.

Entre ellas se destacaron las Fiestas de las Colectividades realizadas en San Carlos Centro y San Jerónimo Norte, así como el Festival de Box organizado en la ciudad de Esperanza, propuestas que reúnen a instituciones, deportistas y vecinos en espacios de encuentro que se repiten año a año.

“Respaldar las actividades de nuestras localidades es cuidar hábitos que sostienen comunidad”, expresó Pirola al referirse a estas iniciativas. “Detrás de cada fiesta popular, de cada evento deportivo o cultural, hay instituciones que planifican, comisiones que trabajan y jóvenes que encuentran un lugar para desarrollarse.”

MusiActiva un programa que potencia el encuento

Durante el mismo fin de semana, el programa MusiActiva llegó a las localidades de Cavour y Pujato Norte con presentaciones abiertas que reunieron a vecinos de distintas edades en una celebración especial vinculada al Día de la Mujer.

“MusiActiva propone que la música recorra nuestras comunidades y generar momentos de encuentro entre vecinos. Son espacios simples, pero muy valiosos para la vida de cada localidad”, señaló el legislador.

Finalmente, Pirola agradeció a las instituciones y a quienes impulsan estas propuestas en cada localidad del departamento y recordó que aquellas comunidades interesadas en contar con el programa pueden solicitarlo de manera directa.

Quienes deseen que MusiActiva llegue a su localidad pueden comunicarse por WhatsApp al +54 9 3425 39-0021 para coordinar futuras presentaciones.

Rubén Pirola
Las Colonias
Eventos Culturales
Fiestas regionales
Senado de Santa Fe

