Actividad legislativa

Pirola: "Respaldar las actividades de nuestras localidades es cuidar hábitos que sostienen comunidad"

El senador provincial Rubén Pirola acompañó institucionalmente durante el último fin de semana diversas actividades culturales, deportivas y comunitarias desarrolladas en distintas localidades del departamento Las Colonias, iniciativas que convocan a instituciones y vecinos y forman parte de la agenda social de cada comunidad.