Reiteran un pedido de informes sobre la ruta provincial 10

Al cabo de más de seis meses sin respuesta oficial, la Cámara de Senadores aprobó un nuevo pedido de informes sobre los trabajos que una empresa realiza sobre la Ruta Provincial 10, en el departamento Las Colonias.
El senador justicialista Rubén Pirola vuelve a manifestar su preocupación por baches y deformaciones en tramos recién repavimentados.
Al cabo de más de seis meses sin respuesta oficial, la Cámara de Senadores aprobó un nuevo pedido de informes sobre los trabajos que una empresa realiza sobre la Ruta Provincial 10, en el departamento Las Colonias.
Un texto impulsado por Rubén Pirola, el presidente de la bancada del justicialismo, sostiene que en plena ejecución de los trabajos de repavimentación ya se advierten problemas en tramos recién estrenados.
La minuta requiere que el Ministerio de Obras Públicas y la Dirección Provincial de Vialidad informen sobre varios puntos referidos a las labores en el nexo entre Pilar y Nuevo Torino. Se piden precisiones sobre el estado de avance general de ejecución de la obra y sobre todo “si se han efectuado análisis de calidad de los materiales constructivos y/o de los trabajos realizadas para su ejecución en atención a que, no habiéndose terminado la obra, ya se vislumbran baches en la cinta asfáltica”, dice la comunicación.
Se piden más detalles sobre “medidas que se tomarán respecto de los desperfectos que ya se constatan en la traza de la ruta; información referida a la licitación correspondiente, fechas de inicio y fin de la obra, empresa que resultó adjudicataria y si se han llevado adelante actuaciones administrativas tendientes a requerir la correcta conservación de la obra de conformidad a las previsiones de la Ley N° 5188”.
El pedido de informes en un momento dispone “Reiterar a las autoridades con competencia en la materia sobre la gestión impulsada por esta Honorable Cámara de Senadores que cursara bajo Expediente N.º 52456 - JI referida una inciativa de idénticas características al presente y la necesidad de una pronta respuesta”, es decir el requerimiento de información anterior.
La comunicación expresa que será bienvenido “todo otro dato de interés relacionado con la obra en cuestión que asegure la calidad de los trabajos realizados y por realizarse sobre la arteria en atención a lo preocupante de la situación planteada”, dice el líder de la bancada opositora.
En los considerandos se advierte que la ruta “no solo conecta dos centros urbanos de gran importancia que se encuentran en pleno auge productivo, sino que también sirve como una vía clave para la producción agropecuaria e industrial, facilitando el transporte de bienes y personas”. “La importancia de la Ruta Provincial N.º 10 es harto conocida y su realidad se encuentra caracterizada por el alto tránsito tanto de vehículos particulares como de transportes de carga, lo que hace imperioso su mantenimiento”, sigue.
Recuerda que las obras anunciadas y ejecutadas recientemente por el gobierno provincial “muestran una realidad altamente alarmante por la cantidad de baches que ya pueden verse a simple vista en la carpeta asfáltica pese a que el gobierno provincial en su pagina oficial (https://www.santafe.gov.ar/noticias/noticia/283813/) anuncia lo siguiente: ‘se están realizando distintas intervenciones por tramo en una extensión de 9.300 metros. Estos trabajos incluyen tres tipos de tratamiento estructural, según las condiciones de la calzada: en primer lugar, una reconstrucción del Km. 0 al Km 0,4 - Nuevo Torino, con tareas de fresado, reciclado y carpeta asfáltica de rodamiento. Por otra parte, se desarrolla bacheo у repavimentación desde el Km. 0,4 al Km 6,5 con texturizado del gálibo, reciclado profundo y repavimentación’ ”.
“La necesidad de este pedido surge, además, de la creciente preocupación manifestada por los ciudadanos, transportistas y autoridades locales, quienes han alertado sobre serias deficiencias en la ejecución de los trabajos”, dice en los fundamentos.
Subraya que los “baches y fisuras en la nueva cinta asfáltica” además de provocar dudas sobre “la calidad de los materiales y la ejecución de los trabajos”, sino que también “compromete la seguridad de quienes transitan por la ruta, poniendo en riesgo la inversión pública realizada”.
La situación del estado de la carpeta asfáltica de la Ruta Provincial N.º 10 “ha sido objeto de gran cantidad de gestiones que he realizado en mi carácter de senador por el Departamento Las Colonias, por lo que en un principio la noticia de su repavimentación fue recibida por los ciudadanos de la región con muy buenos ojos, pero los evidentes desperfectos que se constatan en la cinta asfáltica empañan los resultados de las gestiones realizadas”, destaca el autor del pedido de informes.