En el sur provincial

Ocho ofertas para una obra vial clave en Timbúes que busca ordenar el tránsito hacia los puertos

La provincia invertirá más de $ 65.000 millones en la segunda etapa del desvío de tránsito pesado de la Ruta 91. El proyecto incluye un anillo pavimentado, rotondas y pasos a nivel con barreras automáticas para mejorar la seguridad y la logística en el cordón portuario.