Ocho ofertas para una obra vial clave en Timbúes que busca ordenar el tránsito hacia los puertos
La provincia invertirá más de $ 65.000 millones en la segunda etapa del desvío de tránsito pesado de la Ruta 91. El proyecto incluye un anillo pavimentado, rotondas y pasos a nivel con barreras automáticas para mejorar la seguridad y la logística en el cordón portuario.
La apertura de sobres se realizó en la ciudad de Totoras y contó con la presentación de ocho ofertas, en el marco de una obra considerada estratégica para el funcionamiento del complejo portuario del sur provincial.
El Gobierno de Santa Fe, a través del Ministerio de Economía, licitó la segunda etapa del desvío de tránsito pesado en la Ruta Provincial Nº 91, a la altura del acceso a Timbúes, en el departamento San Lorenzo, con una inversión que supera los 65.000 millones de pesos.
La apertura de sobres se realizó en la ciudad de Totoras y contó con la presentación de ocho ofertas, en el marco de una obra considerada estratégica para el funcionamiento del complejo portuario del sur provincial.
La apertura de sobres se realizó en la ciudad de Totoras y contó con la presentación de ocho ofertas, en el marco de una obra considerada estratégica para el funcionamiento del complejo portuario del sur provincial.
El proyecto apunta a resolver uno de los principales problemas estructurales de la región: la convivencia entre el tránsito pesado vinculado a la producción agroindustrial y la vida cotidiana de las localidades atravesadas por ese flujo.
El ministro de Obras Públicas de Santa Fe, Lisandro Enrico, subrayó “la importancia de la obra dentro del plan integral de infraestructura” y valoró tanto “el trabajo técnico de la Dirección Provincial de Vialidad como la participación del sector privado en la licitación”.
Además, remarcó que “la Provincia garantiza regularidad en los pagos, al tiempo que exige calidad y competitividad en las propuestas”.
Crecimiento productivo
El ministro de Economía, Pablo Olivares, en tanto, destacó que el crecimiento productivo de la provincia exige mejorar la eficiencia logística para reducir costos y riesgos.
“Este desarrollo también generó un problema de congestión que impacta directamente en la vida de las personas. Resolver esa tensión es uno de los desafíos centrales que asumió esta gestión”, sostuvo el funcionario.
La apertura de sobres se realizó en la ciudad de Totoras y contó con la presentación de ocho ofertas, en el marco de una obra considerada estratégica para el funcionamiento del complejo portuario del sur provincial.
Por su parte, desde Vialidad Provincial, su titular Pablo Seghezzo encuadró la intervención dentro de un esquema más amplio de obras en el circuito portuario, que incluye repavimentaciones, nuevas rotondas, circunvalaciones y mejoras en accesos estratégicos.
Según indicó, el conjunto de estas intervenciones permitirá transformar de manera estructural la circulación en la región.
La obra contempla la construcción de un anillo vial pavimentado con losas de hormigón de alta resistencia, diseñado para soportar el tránsito intensivo de camiones. El trazado abarcará arterias clave como Siripo Rey, René Favaloro, Cacique Mangoré y Brigadier López.
También se prevé la ejecución de dos rotondas de gran diámetro en puntos críticos, la adecuación de cruces ferroviarios con señalización activa y barreras automáticas, iluminación LED, señalización integral y sistemas de seguridad vial.
El proyecto es impulsado por la Unidad de Gestión del Programa Integral de Logística Urbana y Metropolitana del Gran Rosario, conformado por los ministerios de Economía, Obras Públicas y Desarrollo Productivo.
Las ofertas
El proceso licitatorio se dividió en dos conjuntos de obras: mientras que en el renglón 1 del proyecto se incluyeron los trabajos de repavimentación de 11.000 metros y dos nuevas rotondas en el acceso a Timbúes, con un presupuesto oficial de $39.655.034.927,93; el renglón 2 contemplan las tareas para la nueva circunvalación en Serodino, con otras 2 rotondas, y un presupuesto de $25.887.519.786,12.
En total, se presentaron ocho propuestas. Por las obras del primer renglón, ofertaron Pietroboni SA, con una propuesta de $ 54.006.309.123,03; y la UT conformada por Vial Agro y Rovial, que ofertó $ 50.899.943.224,69.
Para las obras del segundo renglón, se presentaron las siguientes ofertas:
UT Elque SA-Semac SA cotizó en $ 29.938.766.418,55;
Pitón SA ofertó por $ 30.696.462.648,65; Rava SA lo hizo por $ 29.610.104.256,44;
Luis Losi SA hizo una propuesta por $ 28.988.092.383,36;
Obring SA presentó una cotización de $ 30.229.897.994,16; la UT Vial Agro-Rovial ofertó $ 29.555.407.686,51; y, finalmente, la UT Laromet-Guerechet presentó la oferta más baja con $ 27.789.962.144,00.
La adjudicación se definirá en las próximas semanas y permitirá avanzar con una intervención clave para optimizar la logística portuaria, reducir la congestión y mejorar la seguridad vial en uno de los nodos productivos más relevantes del país.