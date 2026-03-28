Administradores provinciales de todo el país analizaron la crítica situación de la red vial nacional
Representantes de las provincias que integran las cinco regiones del país evaluaron el estado de las rutas, de cara a una reunión del Consejo Vial Federal que se realizará el 10 de abril. "La situación es preocupante", dijo a El Litoral Pablo Seghezzo.
En casos extremos, como en La Pampa, se trabaja para la circulación por banquinas, ante el estado de la ruta.
Representantes de las provincias pertenecientes a las cinco regiones en las que está dividida la Administración Nacional de Vialidad se reunieron días atrás para analizar el cuadro de situación derivado de la decisión del gobierno central de no invertir en materia de rutas.
Por la Región Centro, asistió el titular de la Dirección Provincial de Vialidad de Santa Fe, Pablo Seghezzo. En diálogo con El Litoral, el funcionario referenció los temas abordados, y dijo que el encuentro operó como previa de una reunión de los administradores provinciales de todo el país que se realizará el próximo 10 de abril.
"Por un lado, hablamos de la organización interna del Consejo Vial Federal y de cómo nos vamos a seguir organizando. Después, en general, hablamos de los inconvenientes que estamos atravesando todas las provincias a partir de esta decisión política (del gobierno nacional) que implica que el Estado, por ahora, no invierta", sostuvo.
"Entonces - continuó-, al no invertir o invertir lo menos posible en las rutas nacionales, muchas provincias, casi todas, tenemos inconvenientes grandes porque la red vial nacional es muy extensa; tiene más de 40.000 kilómetros. De eso, a Santa Fe le tocan 2.800; todos tenemos nuestros inconvenientes".
- ¿Hay casos extremos donde se recomienda transitar por la banquina antes que por la propia ruta?
- Sí, en La Pampa. Porque allí hay muchísimos camiones que vienen de Vaca Muerta y por la gran cantidad de baches, es más seguro transitar por la banquina que por la calzada. Nosotros acá no llegamos a esa situación, aunque en algún momento se dio con la ruta nacional 95, en el departamento 9 de Julio. Eso lo viví personalmente en nuestra gestión anterior.
Se realizan trabajos de mantenimiento pero no alcanzan.
- ¿Frente al mismo diagnóstico, podría surgir el 10 de abril algún planteo conjunto?
- Es que ya lo venimos haciendo, pero hasta ahora no hay una respuesta de un cambio en la inversión económica que está haciendo Vialidad Nacional; esto es una decisión política. Es decir que esto va a seguir en ese camino.
- ¿Hay otras provincias que también hayan pedido de Nación la transferencia de las rutas?
- Sí sí; quizá no han pedido la red completa como lo pedimos en Santa Fe. Acá el planteo del gobernador fue que si Nación no puede mantener las rutas, que nos las transfiera. Hay otras provincias que hicieron pedidos de algunos tramos y las concedieron; eso pasó en Mendoza, Córdoba o el mismo Chubut. En esos casos hubo una cesión, pero de los trabajos de reparación que se requerían hacer.
"Acá el planteo del gobernador fue que si Nación no puede mantener las rutas, que nos las transfiera", dijo Seghezzo a El Litoral. Crédito: Guillermo Di Salvatore.
A futuro
- ¿Cuál es la perspectiva que tienen como provincia frente a este escenario?
- Es muy preocupante. Porque, además, cada vez cuesta más mantener la red vial. Nosotros acá tenemos rutas que se pueden concesionar, como la 11, que va a ingresar en ese sistema. Esto implica que las rutas, de algún modo, las paga quien las usa. Es el esquema, también, que tenemos en nuestra autopista y en otros tres corredores viales provinciales.
Pero sucede que hay otras rutas nacionales que prácticamente no tienen tránsito. Entonces, allí, si no está el estado, con peaje no se pueden mantener. Es el caso de la ruta nacional 98 entre Tostado y Vera. No tiene tránsito. Es el estado o el estado. Y esto es así, como sucede con otras temáticas como salud o educación. La presencia del Estado es clave, porque el privado no va a cumplir ese rol.
Pero bueno, hay una decisión aquí (a nivel nacional) de que el estado gaste cada vez menos, y de que se venía de un estado muy grande e ineficiente. Y ha sido ésta una propuesta electoral que ha tenido mucho apoyo. Entonces, si es ésta la dirección hacia donde queremos ir todos o la mayoría de los argentinos, vamos para ese lugar pero con las correspondientes consecuencias. Todo tiene sus consecuencias...