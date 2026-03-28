Con presencia de Santa Fe

Administradores provinciales de todo el país analizaron la crítica situación de la red vial nacional

Representantes de las provincias que integran las cinco regiones del país evaluaron el estado de las rutas, de cara a una reunión del Consejo Vial Federal que se realizará el 10 de abril. "La situación es preocupante", dijo a El Litoral Pablo Seghezzo.