El nuevo puente Santa Fe–Santo Tomé alcanzó un 37% de ejecución de obra
El administrador de Vialidad Provincial, Pablo Seghezzo, detalló los trabajos en marcha, explicó los plazos previstos y señaló que las tareas se desarrollaron conforme a lo planificado pese a las dificultades técnicas.
Restan cinco pilotes en la zona del río Salado. Crédito: Fernando Nicola.
El avance de las obras en el nuevo puente que unirá Santa Fe con Santo Tomé continúa en marcha, aunque con desafíos propios de una infraestructura de gran magnitud. Así lo explicó el administrador de la Dirección Provincial de Vialidad, Pablo Seghezzo, quien brindó detalles sobre el estado actual de los trabajos.
Seghezzo indicó que las tareas requieren constantes ajustes y cortes programados. “Toda obra hay que ir solucionándola y hay inconvenientes, roturas y servicios que hay que seguir manteniendo”, señaló, en relación a una interrupción prevista sobre el puente para incorporar nuevos elementos.
Además, explicó que actualmente se están reorganizando los frentes de trabajo según las condiciones del río Salado.
Etapa clave en laestructura
Uno de los puntos centrales del proyecto es la ejecución de pilotes en la zona hídrica. “Nos faltan cinco pilotes”, precisó el funcionario, y agregó que el nivel del río condiciona los tiempos: “Ahora tenemos una etapa como decrecida del río Salado, así que ahora no vamos a trabajar ahí”.
En ese sentido, adelantó que los trabajos se retomarán en mayo: “Se prevé que baje el Salado, así que ahí vamos a hacer los cinco pilotes, que es lo único que nos falta para toda la parte subterránea”.
Los trabajos actuales se concentran en vigas y hormigonado. Crédito: Fernando Nicola.
Mientras tanto, el foco está puesto en otros sectores de la obra. “Estamos trabajando en todo lo que es la viga, tenemos trabajo para rato, la viga, el hormigonado”, detalló.
Ritmo deejecución y plazos
En términos de avance, Seghezzo remarcó que la obra se encuentra dentro de lo previsto. “El 36% o 37% es lo económico de lo que cuesta la obra”, explicó, y aclaró que ese número no siempre refleja el ritmo real de ejecución.
Asimismo, señaló que algunas etapas son más costosas que otras y no siempre avanzan al mismo ritmo.
La obra del puente Santa Fe–Santo Tomé alcanzó un 37% de avance. Crédito: Fernando Nicola.
Respecto al tránsito actual, adelantó que la circulación en modalidad mano contra mano se mantendrá por un tiempo prolongado: “Tenemos mínimo cuatro meses por delante”.
Conexión y obrascomplementarias
En paralelo, avanzan los trabajos en el camino colector que permitirá reorganizar la circulación entre ambas ciudades. “Eso ya avanzando bastante rápido para volverlo a unir”, indicó.
También se refirió a las obras complementarias del lado de Santo Tomé, que comenzarían en el corto plazo. “Aproximadamente 60 días”, estimó.
Finalmente, destacó la complejidad de sostener la red vial en la provincia y explicó que gran parte del tránsito está vinculado a la producción. “Acá el 80% de toda la exportación de grano de toda la República Argentina viene a Santa Fe y sale por Santa Fe”, sostuvo. A esto se suma la condición geográfica: “Es una provincia plana, con no tan buenos desagües, sin piedra”.
Pese a este escenario, Seghezzo aseguró que hay avances: “Venimos mucho mejor de lo que recibimos la institución, pero con mucho trabajo también para hacer”.