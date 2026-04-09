El bloque de senadores del Partido Justicialista de Santa Fe, presentó un proyecto de Código Electoral que busca consolidar en un único cuerpo legal las normas que regulan el sistema de votación en la provincia.
El bloque de senadores del PJ presenta un Código Electoral para unificar reglas y actualizar el sistema de votación en Santa Fe
La iniciativa ordena la normativa vigente, fija un calendario estable, incorpora herramientas digitales y amplía condiciones de participación en el proceso electoral provincial.
La propuesta introduce definiciones sobre calendario, modalidades de sufragio, organización de campañas y mecanismos de participación, con el objetivo de establecer un esquema más previsible y comprensible.
El proyecto sostiene la vigencia de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) como instancia para la definición de candidaturas, y establece la boleta única de papel para todas las categorías de cargos electivos, lo que implica que cada opción se elija de manera individual.
A la vez, fija como fecha para las elecciones generales el cuarto domingo de junio y reduce los plazos de campaña, con impacto directo en la organización del proceso electoral.
Iniciativa
La iniciativa incorpora además disposiciones vinculadas a la ampliación de derechos políticos, incluyendo el voto de jóvenes de 16 a 18 años y de ciudadanos extranjeros, conforme a la Constitución provincial reformada en 2025. En paralelo, introduce herramientas de gestión como el expediente digital electoral y simplifica procedimientos administrativos para la presentación de candidaturas.
Otro de los ejes del proyecto es la regulación detallada de las campañas electorales. Se establecen criterios sobre publicidad, difusión de encuestas y circulación de información en entornos digitales, junto con normas de conducta para precandidatos y candidatos.
El texto también contempla medidas específicas orientadas a garantizar condiciones de accesibilidad para personas con discapacidad en el ejercicio del voto.
Reglas claras
“El objetivo es contar con reglas claras y estables que ordenen el sistema electoral y permitan que cada instancia del proceso sea más comprensible para los ciudadanos”, señalaron desde el bloque impulsor al presentar la iniciativa.
La propuesta se inscribe en el contexto institucional abierto tras la reforma constitucional de 2025, que introdujo cambios en la organización política de la provincia y habilitó la actualización de su legislación electoral. En ese marco, el nuevo Código busca articular las disposiciones existentes y adecuarlas a los criterios establecidos por la nueva normativa.
Transparencia legislativa y participación ciudadana permanente
El texto completo del proyecto se encuentra disponible para su consulta y descarga en los canales oficiales, con la intención de facilitar el acceso público y promover el seguimiento de su tratamiento legislativo.