El Senado de la Nación convocó para este jueves a las 11 una sesión en la que dará ingreso parlamentario a 62 pliegos de jueces, fiscales y defensores oficiales enviados por el Poder Ejecutivo. Entre ellos, dos para Santa Fe: el de Emilio Rosatti (hijo del presidente de la Corte) para el Tribunal Oral Federal Nº 1 y el de Walter Rodríguez, para el juzgado federal nº 2.
El Senado habilita 62 pliegos judiciales en otra sesión de alto voltaje político
Entre ellos figuran Emilio Rosatti y Walter Rodríguez para los dos juzgados federales de Santa Fe. Deberán pasar el trámite en comisión, con entrevistas, impugnaciones y audiencias públicas, y llegarían al recinto en mayo. En tanto, se trata la designación de Lucila Crexell como embajadora y ascensos militares.
Además del tratamiento de estos expedientes, los primeros que se envían para cubrir vacantes judiciales en la actual gestión, el cuerpo abordará los ascensos de alrededor de 150 militares de las tres Fuerzas Armadas y la designación de la ex senadora neuquina Lucila Crexell como embajadora plenipotenciaria en Canadá.
La agenda fue definida en una reunión de Labor Parlamentaria realizada este martes, donde la mayoría de los bloques también debatió la estrategia frente al proyecto de “Inviolabilidad de la Propiedad Privada”, impulsado por el Gobierno. El texto comenzó a discutirse este miércoles en comisión, con la presencia del asesor presidencial Federico Sturzenegger.
Pero la senadora y jefa del bloque oficialista, Patricia Bullrich, ya planteó a los bloques dialoguistas la intención de llevar el proyecto al recinto a fines de abril.
La iniciativa apunta a reforzar la protección del derecho de propiedad, habilitar un mecanismo más veloz de desalojos, flexibilizar los límites para la compra de tierras por parte de extranjeros y modificar la ley de Manejo del Fuego.
Se prevé que algunos puntos de la norma, y sobre todo los dos últimos, serán motivo de fuerte debate. Del mismo modo que la oposición aprovechará la sesión para cuestionar al oficialismo por la situación patrimonial del jefe de Gabinete, Manuel Adorni.
Próximos pasos
Una vez que los 62 pliegos judiciales tomen estado parlamentario, el trámite continuará en la Comisión de Acuerdos, presidida por el senador Juan Carlos Pagotto. Allí se abrirá un período de evaluación técnica y política, recepción de avales e impugnaciones y posterior convocatoria a audiencias públicas.
Se estima que esas audiencias se desarrollarán entre el 30 de abril y el 7 de mayo. En esa instancia, cada postulante deberá exponer su trayectoria, su posición frente a temas sensibles y responder las consultas de los distintos bloques del Senado. Recién luego de ese proceso, los dictámenes quedarán en condiciones de ser llevados al recinto, probablemente a mediados de mayo.
El caso de Crexell
En tanto, tampoco será pacífico el tratamiento del pliego de Lucila Crexell como embajadora en Canadá. El oficialismo y sus aliados respaldan su designación, mientras que el justicialismo la rechaza al sostener que se trata de una “retribución” por su voto favorable a la Ley Bases.
En cualquier caso, el dictamen cuenta con el apoyo de La Libertad Avanza, la UCR, el PRO, Convicción Federal, Provincias Unidas y el Frente de la Concordia Social, por lo que su aprobación no estaría en riesgo.
En paralelo, se analizará los ascensos de unos 150 militares, incluidos los máximos mandos de las Fuerzas Armadas. Entre los nombres propuestos figuran el vicealmirante Marcelo Alejandro Dalle Nogare como jefe del Estado Mayor Conjunto; el vicealmirante Juan Romay como jefe del Estado Mayor General de la Armada; y el general de división Oscar Zarich como jefe del Estado Mayor General del Ejército.
Quedará afuera, por ahora, el ascenso del subjefe de la Fuerza Aérea, Marcelo Monetto, pese a contar con dictamen de la Comisión de Acuerdos. La falta de votos suficientes y las impugnaciones en su contra, vinculadas a un presunto encubrimiento en una denuncia por abuso sexual de una ex cadete, llevaron a postergar su tratamiento.