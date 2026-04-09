Convocado para este jueves a las 11

El Senado habilita 62 pliegos judiciales en otra sesión de alto voltaje político

Entre ellos figuran Emilio Rosatti y Walter Rodríguez para los dos juzgados federales de Santa Fe. Deberán pasar el trámite en comisión, con entrevistas, impugnaciones y audiencias públicas, y llegarían al recinto en mayo. En tanto, se trata la designación de Lucila Crexell como embajadora y ascensos militares.