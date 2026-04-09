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Diputados aprobó la reforma de la Ley de Glaciares: cómo votaron y qué cambios introduce

Con 137 votos afirmativos, el oficialismo de La Libertad Avanza y sus aliados convirtieron en ley la modificación de la normativa que regula glaciares y zonas periglaciales, en medio de cuestionamientos de la oposición.