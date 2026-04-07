El oficialismo logró durante el plenario de Recursos Naturales y Asuntos Constitucionales en la Cámara de Diputados de la Nación de este martes el dictamen de mayoría que deja el proyecto listo para ser tratado en el recinto.
El oficialismo logró dictamen para la Ley de Glaciares y busca sancionarla este miércoles
Con 37 firmas, La Libertad Avanza y aliados dejaron listo el proyecto y se tratará en el recinto. En comisión, expusieron el secretario nacional de Minería, el gobernador de San Juan y funcionarios de Catamarca, Jujuy, Mendoza, San Juan y Salta.
De esta manera, la Cámara baja se apresta a tratar la Ley de Glaciares este miércoles 8 de abril en la sesión especial convocada para las 15 horas, con temario centrado en la reforma que ya cuenta con media sanción del Senado.
El dictamen mayoritario reunió 37 firmas, además del oficialismo tuvo el respaldo del PRO, un sector de la UCR y diputados de provincias mineras. Mientras que Unión por la Patria, Provincias Unidas y la Coalición Cívica firmaron despachos de rechazo.
Exposiciones a favor
Expusieron en el plenario de este martes únicamente representantes a favor de la iniciativa del Ejecutivo: el secretario nacional de Minería, Luis Lucero, y el subsecretario nacional de Ambiente, Fernando Brom. También, el gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, y funcionarios mineros de las provincias de Catamarca, Jujuy, Mendoza y Salta.
El secretario de Minería fue cuestionado por parte de diputados de la oposición, señalando conflicto de intereses, por haber representado a distintas empresas mineras previamente a su función pública. El diputado de la CC Maximiliano Ferraro pidió “lo hagan retirar y se excuse de participar de esta reunión", ya que Lucero “acaba de ser denunciado por la Asociación de Abogados Ambientalistas".
Lucero, de todas maneras, expuso minutos después en defensa del Ejecutivo y cuestionó a la oposición por la utilización de imágenes del Glaciar Perito Moreno al manifestar que “los argentinos se van a quedar sin agua”. “El agua dulce no es un verdadero problema, tenemos que distribuirla mejor y no es algo que querramos atacar”, consignó.
Además, señaló que “los ataques al proyecto han implicado un menosprecio ofensivo a las capacidades provinciales”, y planteó: “¿Cómo se puede decir que vamos a dejar que las provincias manejen su agua? esto no es un ataque al IANIGLA”. Consideró que la oposición buscó “instalar miedo”, y aclaró que “por diversas razones, la búsqueda de este proyecto cooperativo es el intercambio de información”.
En otro aspecto, Lucero aseveró que “la minería no elige donde se hace, se hace donde la geología distribuyó los recursos”, y sumó que “muchos mineros quisieran elegir donde hacerla y no pueden”. También afirmó que “una de las cosas que la ley hace es un mejor conocimiento del territorio argentino que hoy no tenemos”.
En tanto, el gobernador sanjuanino expuso de forma virtual, en medio de reiteradas interrupciones de los miembros de la oposición que exigían la palabra para elevar cuestionamientos. Remarcó, asimismo, su postura a favor de la iniciativa y afirmó que “sin minería no va a haber futuro”.
Como argumento, Orrego sostuvo que la minería “puede ser sustentable y amigable con el medio ambiente”. En ese sentido, destacó los casos de países como Estados Unidos, Chile, Perú y Australia. “En definitiva recae en la coparticipación de cada provincia, la minería genera actividad enorme con creación de empleo directo e indirecto con cadena de proveedores reales”, sostuvo.
Qué cambia en el proyecto
El texto con media sanción del Senado votado el pasado 26 de febrero redefine el objeto de la Ley, a la protección de glaciares y ambiente periglacial “para preservarlos como reservas estratégicas de recursos hídricos y como proveedores de agua para recarga de cuencas”, con un listado de usos (consumo humano, agricultura, biodiversidad, ciencia y turismo).
Como se ha explicado, el giro central está en el Inventario Nacional de Glaciares: se individualizan glaciares y geoformas periglaciales que actúen como reservas/recarga de cuencas, y se incorpora un artículo (“3° bis”) que deja a todos los incluidos bajo tutela hasta que la autoridad competente verifique, con estudios técnico-científicos, que no cumplen esas funciones; en ese caso, dejan de quedar alcanzados por esta ley.
Además, la norma refuerza el rol de la autoridad con competencia ambiental de cada jurisdicción, que deberá identificar —con estudios— qué glaciares y ambiente periglacial de su territorio cumplen función hídrica, y notificar al IANIGLA para actualizar el inventario.
El texto mantiene un catálogo de actividades prohibidas (contaminantes, obras de infraestructura, explotación minera e hidrocarburífera, industrias), pero lo ata a los glaciares y ambiente periglacial identificados por la autoridad competente según el mecanismo del artículo 8.
También fija que las actividades proyectadas en glaciares y ambiente periglacial quedan sujetas a evaluación de impacto ambiental previa y participación ciudadana (con excepción de rescate, ciertas actividades científicas y deportes no motorizados).
El debate llegará al recinto después de una multitudinaria audiencia pública convocadas por la Cámara para tratar el expediente.
En el oficialismo y las provincias mineras empujan la reforma con argumento “aclarar alcances” para destrabar proyectos productivos. Del otro lado, los opositores sostienen que la modificación es regresiva y abre un campo de litigios por presupuestos mínimos ambientales y el carácter interjurisdiccional de las cuencas.