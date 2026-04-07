Sesión desde las 15

El oficialismo logró dictamen para la Ley de Glaciares y busca sancionarla este miércoles

Con 37 firmas, La Libertad Avanza y aliados dejaron listo el proyecto y se tratará en el recinto. En comisión, expusieron el secretario nacional de Minería, el gobernador de San Juan y funcionarios de Catamarca, Jujuy, Mendoza, San Juan y Salta.