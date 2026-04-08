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Diputados trata este miércoles la Ley de Glaciares con Dictamen de mayoría y tres en minoría

La Cámara está convocada a las 15. El oficialismo espera avanzar con la modificación que ya aprobó el Senado. Se esperan dardos de la oposición sobre Manuel Adorni que el 29 debe ir a dar su informe de gestión.