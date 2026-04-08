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Diputados trata este miércoles la Ley de Glaciares con Dictamen de mayoría y tres en minoría

La Cámara está convocada a las 15. El oficialismo espera avanzar con la modificación que ya aprobó el Senado. Se esperan dardos de la oposición sobre Manuel Adorni que el 29 debe ir a dar su informe de gestión.

Desde las 15 sesiona la Cámara de Diputados para tratar la reforma a la Ley de Glaciares. Foto: ArchivoDesde las 15 sesiona la Cámara de Diputados para tratar la reforma a la Ley de Glaciares. Foto: Archivo
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Al cabo de varias horas de intensa discusión y exposiciones de funcionarios nacionales y referentes políticos de provincias en las que existen desarrollos o proyectos vinculados a la minería, el plenario de comisiones de Diputados a cargo de analizar las modificaciones a la Ley de Glaciares concluyó este martes con un dictamen de mayoría y tres en minoría.

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Desde las 15, el tema será llevado al recinto de sesiones donde figura, como tema principal de debate, la modificación de la Ley 26639, de Presupuestos Mínimos para la Protección de los Glaciares y del ambiente Periglaciar.

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A esta instancia se llegó luego de dos jornadas de audiencia pública que se desarrollaron el 25 y 26 de marzo, de la que participaron en forma presencial o a distancia unas 400 personas de las más de 100 mil inscriptas en el registro que abrieron las comisiones de Recursos Naturales y Conservación del Medio Ambiente, y de Asuntos Constitucionales.

(260219) -- BUENOS AIRES, 19 febrero, 2026 (Xinhua) -- Imagen del 19 de febrero de 2026 de la sesión donde se debate el proyecto de Ley de Modernización Laboral, en el Congreso Nacional, en la ciudad de Buenos Aires, capital de Argentina. La Cámara de Diputados de Argentina inició el jueves el debate por el proyecto de reforma laboral que impulsa el Gobierno, en medio de una huelga general de 24 horas convocada por centrales sindicales y gremios que califican la iniciativa de "regresiva" y consideran que afecta derechos básicos de los trabajadores. (Xinhua/Martín Zabala) (mz) (jg) (ah) (vf)Desde las 15 sesiona la Cámara de Diputados para tratar la reforma a la Ley de Glaciares. Foto: Xinhua/Martín Zabala

Como saldo del encuentro de este martes, del que participaron en calidad de expositores, entre otros, el secretario de Minería de la Nación, Luis Lucero; el subsecretario de Ambiente de la Nación, Fernando Brom y el gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, además de ministros y funcionarios de otras provincias como Catamarca, Salta, Jujuy y Mendoza, se firmaron cuatro dictámenes.

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El dictamen de mayoría está encabezado por los presidentes de las comisiones que convocaron al plenario, José Peluc y Nicolás Mayoraz, respectivamente. Tiene un total de 37 firmas, la mayoría (pero no todas) de La Libertad Avanza.

Hubo, además, tres dictámenes en minoría: el primero reunió 23 rúbricas de Unión por la Patria. El segundo lleva otras cinco de Provincias Unidas y el tercero corresponde a Coalición Cívica.

(260219) -- BUENOS AIRES, 19 febrero, 2026 (Xinhua) -- Diputados nacionales asisten a la sesión donde se debate el proyecto de Ley de Modernización Laboral, en el Congreso Nacional, en la ciudad de Buenos Aires, capital de Argentina, el 19 de febrero de 2026. La Cámara de Diputados de Argentina inició el jueves el debate por el proyecto de reforma laboral que impulsa el Gobierno, en medio de una huelga general de 24 horas convocada por centrales sindicales y gremios que califican la iniciativa de "regresiva" y consideran que afecta derechos básicos de los trabajadores. (Xinhua/Martín Zabala) (mz) (jg) (ah) (vf)Desde las 15 sesiona la Cámara de Diputados para tratar la reforma a la Ley de Glaciares. Foto: Xinhua/Martín Zabala

Este será el escenario en el que se desarrollará la sesión especial en la que figura este tema como excluyente, pero donde se esperan cruces y pronunciamientos sobre las últimas novedades que se produjeron en el ámbito del gobierno provincial, entre ellas, la investigación sobre viajes y propiedades del Jefe de Gabinete Manuel Adorni.

Adorni, investigado por viajes al exterior y compra de inmuebles, fue ratificado en el cargo por la administración del presidente Javier Milei. Deberá presentarse el 29 de abril para brindar su informe de gestión ante la Cámara baja, donde lo aguardan 4000 preguntas por responder.

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