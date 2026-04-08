El clima sigue enrarecido en los intramuros rosados de Balcarce 50. Es que el gobierno de los hermanos Milei intenta reordenar la confusión interna y externa con respecto, no sólo a la situación judicial del jefe de Gabinete Manuel Adorni, sino también a las estocadas tribunalicias que han afectado, por ejemplo, a la vigencia de la Modernización Laboral y el pedido de aplicación del Financiamiento Universitario.
Nación avanza en la defensa de Adorni e intenta retomar la agenda con gobernadores dialoguistas
Esta semana comenzó con fuertes respaldos al jefe de Gabinete de la Nación y se dio inicio a una nueva rueda de encuentros con los gobernadores acuerdistas que recibieron adelantos de la coparticipación para pagar sueldos mientras negocian dar apoyo a las reformas de Milei
La semana arrancó con un cónclave con los ministros que encabezó el primer mandatario junto a su vocero, en la cual volvió a recibir el apoyo incondicional de sus superiores. La asistencia completa que exigió la secretaria General, Karina Milei, se cumplió, más allá de las diversas posturas que tienen algunos de los funcionarios que asistieron al encuentro.
Tras el mismo, uno de los hombres del entorno presidencial dijo que el titular del Ejecutivo “hizo una introducción política y económica sobre el estado de situación, la coyuntura”, y cuando terminó dejó a cargo de la reunión a Adorni pidiéndole a los ministros que "todos los pedidos de gestión se canalicen a través de él, porque de ahora en más, todos los pedidos se canalizarán a través de Manuel, es a él a quienes tienen que acudir los responsables de las carteras por instrucción de Javier Milei", remarcó la fuente, que añadió que posteriormente, Adorni le pidió a los ministros que se cumplan los objetivos planteados y que recuperen la impronta de gestión”.
Otra de las cuestiones que miembros del Gobierno quisieron dejar en claro es que por el momento Adorni “no va hablar de ese tema porque ya está en manos de sus abogados y de la Justicia”. De esto se infiere que la decisión durará hasta el 29 de abril, cuando tenga que ir a exponer su informe de gestión al Congreso nacional en el recinto de Diputados. Por lo pronto, otro de sus allegados reconoció que “no sabe si Manuel saldrá por los medios a hablar o dará conferencias de prensa. Si lo hace, será por temas de gestión, pero no por su situación porque eso se está investigando”. En referencia a las últimas novedades vinculadas al ministro en jefe, el funcionario expresó que “lo de Aruba está agarrado de los pelos”. En las últimas horas Adorni estuvo recorriendo reparticiones de la Jefatura que conduce, se reunió con la ministra de Seguridad Alejandra Monteoliva y su par de Salud, Mario Lugones, y a mitad de semana cierra con Carlos Presti de Defensa. “Reuniones que son repaso de ejercicio”, explicaron en uno de los despachos del área.
En el contexto de las instrucciones del juez Federal Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita -en torno a las causas que rodean al ministro coordinador- salieron otras denuncias vinculadas, en este caso, a la aprobación de numerosos créditos hipotecarios otorgados a altos mandos libertarios y legisladores aliados. Al respecto, una voz oficial señaló que “los que operan son los kirchneristas. Lo de los créditos es un no tema; es una campaña de demonización del kirchnerismo porque nunca va a perdonar que Milei haya otorgado 30 mil créditos sin que sea algo asociado al populismo”, además, “los créditos se otorgan a través de la web y se dan en forma uniforme, así que no se puede obtener una ventaja porque se gestionan de manera digital", subrayó.
La tarea de Santilli
Quien se muestra muy activo en la sede del PEN es el ministro del Interior, Diego Santilli, que el día de su cumpleaños se encontró con el gobernador de San Luis, Claudio Poggi, y el de Corrientes, Juan Pablo Valdés. Ambos, mandatarios provinciales dialoguistas, llegaron a sus oficinas para tener contactos formales en torno a las reformas del mileísmo, entre ellas, la electoral y la que debe tratarse este miércoles en la Cámara baja y ya obtuvo media sanción en el Senado, se trata de la Ley de Glaciares, que según legisladores violetas no tendría problemas en ser aprobada.
Lo que reconocen varios de ellos es que hay diferencias en la hora de ruta parlamentaria que se trata de encauzar. Vale recordar que estas entrevistas, que también incluirán al jujeño Carlos Sadir, se dan en el marco de la firma del decreto presidencial que habilitó adelantos de coparticipación federal por $400.000 millones dirigidos a 12 provincias: Catamarca, Chaco, Chubut, Corrientes, La Rioja, Mendoza, Misiones, Río Negro, Salta, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Tucumán. Se entiende que los puntanos serán incorporados en la próxima entrega de partidas.
Según pudo saber El Litoral, Milei planea disputar 20 gobernaciones en 2027 y sólo busca acuerdos con cuatro provincias. En ese aspecto se prevé que escale la tensión con las provincias y se plantea solamente acordar y hacer alianzas con San Juan, Entre Ríos y Chaco. En el círculo áulico del jefe de Estado no negaron que existan tensiones con la provincia de Mendoza porque Alfredo Cornejo quiere que haya una Primaria Abierta Simultánea y Obligatoria (PASO). Ocurre que el radicalismo que él representa en esas tierras cuyanas está preparando un fuerte despliegue territorial y de militancia para el año que viene.
Por su parte, La Libertad Avanza tiene programada entre el 25 y 27 de abril retomar la Escuela de Formación política en la localidad bonaerense de Suipacha, que según se anticipó en Rosada, “será más grande que la que se hizo en Mar del Plata”. No se sabe si estará el Presidente, pero sí que asistirá Karina Milei, titular del partido, y Sebastián Pareja, mandamás libertario en la PBA, diputado nacional, y quien lidera esa instancia partidaria junto a otros dirigentes.
La relación con periodistas
Acerca de lo que ocurre con las acreditaciones que les fueron retiradas a medios y periodistas a los que la gestión central vincula con operaciones en contra del gobierno de Milei financiadas por rusos, un portavoz de la secretaría de Comunicación y Prensa de la Presidencia declaró a este diario que “es una medida preventiva y no podrán entrar porque representan a ese medio acusado. Esto será hasta que se resuelva el caso”, aseguró.
A la vez, se manifestó que el responsable a cargo de ese sector, Javier Lanari, "va a citar uno por uno a los responsables y directivos de cada uno de esos medios, y en caso de comprobarse, se hará la denuncia que podría ser por Traición a la Patria o injerencia de una nación extranjera. No puede haber medios en Casa Rosada que trabajen con injerencia extranjera”, espetó la garganta oficial que se mostró confiado en que “el tema se tiene que resolver”. Esto había sido denunciado por Manuel Adorni en 2025, cuando hizo alusión a una usina de “noticias falsas” denominada “La Compañía”. Lo que se mencionó ahora en el palacio de Gobierno es que “se comprobó el pago por parte de Rusia a través de una investigación periodística".