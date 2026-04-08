Intensos días en la Rosada

Nación avanza en la defensa de Adorni e intenta retomar la agenda con gobernadores dialoguistas

Esta semana comenzó con fuertes respaldos al jefe de Gabinete de la Nación y se dio inicio a una nueva rueda de encuentros con los gobernadores acuerdistas que recibieron adelantos de la coparticipación para pagar sueldos mientras negocian dar apoyo a las reformas de Milei